雖然去年和今年的場地不同，「宜蘭球后」石澄璇還是展現她在2021緯創女子公開賽衛冕的決心，今天第一回合打出6個博蒂、2個柏忌的68桿，以3桿之差獨走，衛冕之路踏出穩建的第一步。

石澄璇去年在東華球場贏得這場比賽首屆冠軍，今年以衛冕者之姿來到揚昇球場，兩座場地調性不同，石澄璇卻適應良好，今天出發第一洞就推進20呎博蒂 ，前6洞就賺了4桿，雖然第七洞和第八洞連著吞下柏忌，但後續又賺回兩隻小鳥，低於標準桿4桿完賽，暫以3 桿之差領先並列第二的陳敏柔、戴嘉汶、黃珮雯、李佳霈、吳佳晏等5人。

今天第一回合比賽上午開賽後打到九點半又開始下雨，一度雨勢還不小，所幸場地狀況良好賽事進度沒受影響，不過揚昇球場還是讓不少選手適應不過來，尤其是果嶺速度，第一回合只有前兩名的6位選手繳出紅字成績，更突顯石澄璇的佳作，她表示，這回合木桿沒什麼大失誤，鐵桿能照自己的意思控制，只花 27次推桿是關鍵。她說:「沒有特別想衛冕與否，每場比賽都想著要打好，如果最後自己能拿到第一名當然會很開心。」

連著兩年受疫情影響，今年夏天石澄璇原本已經去上海練球，準備打女子中巡賽，沒想到第一場比賽開打前幾天突然又通知停辦，她只好回來台灣，經歷隔離檢疫才重返TLPGA台巡賽戰場，但也錯過復賽之後包括建大輪胎盃女子公開賽在內的兩場比賽。她覺得揚昇的果嶺跟她在上海練球的場地很像，所以推桿表現得不錯，剩下兩回合比賽天氣因素是重要的部分，石澄璇認為，強風如果颳起就要特別注意，「我比較不喜歡打順風的球，順風時鐵桿攻果嶺不會停球，如果是逆風就還不錯。」

暫時並列第二的吳佳晏今天長桿表現不錯，正常桿數攻上17個果嶺，但是只抓到兩隻小鳥，推桿花了34推讓她有些氣餒，她只在前九洞賺進兩桿，第十四洞出現果嶺三推桿的柏忌，71桿完賽。她說:「這回合打上17個果嶺，球都在距洞口兩支旗桿以內，明明有那麼多博蒂機會，如果推桿推得好的話成績應該不一樣。可是一直看著我的球從洞口邊緣滑過，推到第十三洞心情真的有點受影響，覺得好煩。推桿不好真的只能忍住。」打到最後一洞吳佳晏又有博蒂機會，沒想到推桿送出，球在洞口涮了大半圈又沒進。賽後她又花了一些時間去練推桿，希望明天能改善。

同樣並列第二的黃珮雯今天打下4個博蒂、3個柏忌，她表示今天鐵桿打得很準，像第九洞第二桿蓋到左邊差點出界，第三桿上桿還被樹卡住不太容易打，那球她打到洞口1呎，簡單收下博蒂。她表示，上週打完比賽，教練黃玉珍調整一下她的鐵桿動作，修正上桿不夠高的問題，黃珮雯表示，八月比賽重啟之後，紅字成績的回合比較多，關鍵就在鐵桿，現在體能方面還要再努力加強，體能好鐵桿表現就好。今天這回合推桿可惜了，果嶺很快常常會推得太大，明天第二回合推桿比較重要。

另一位繳出71桿的戴嘉汶剛好相反，今天28次推桿還不錯，但鐵桿不太好，主要是風有點亂距離沒算好，打了兩個博蒂，但第八洞救Par不成多花1桿，她表示，這回合攻果嶺若沒上去，但短切球處理得宜，幾乎都可以送到洞邊ok打Par，今天靠一切一推救了7個。今年球季至今大概只有聲寶那場打得比較不滿意，其它還算可以，目前就是在台巡賽努力打好成績，她說:「在台灣打不好，出去國外打也打不贏別人。」