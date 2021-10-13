立法委員陳柏惟罷免案公辦電視說明會13日晚7時登場，被罷免人陳柏惟針對質疑一一反駁。（黃國峰攝）

遭指控阻擋疫苗採購 陳柏惟駁：擋了會下地獄！

立委陳柏惟罷免案13日晚間舉行公辦電視說明會，領銜人楊文元強攻中火停機1天跳票及護航萊豬，立院質詢成立內交部、挖砂埋潛艦、開放港人當兵等爭議。陳柏惟對於質疑，均表示無法接受，他以全台語回擊，並坦言沒有兌現中火關廠1天，但不能否認他努力改善空汙。

楊文元第一、二階段共24分鐘用好用滿，他語氣堅定闡述罷免理由，首先是陳柏惟中火停機1天政見跳票，其次是抨擊罷免他的連署人都是假公民，自詡「獅子」，把民眾比喻為「猴子」，還有護航萊豬，公開於網路媒體用戲謔的方式表示「美國豬瘋好吃（台語）」。

楊文元也批陳個性暴躁，有失立委身分，號稱最會溝通及協調，遇到反對聲音，一言不合就惡言相向、拳腳相對，再者就以抹黑、檢舉、栽贓等方式，只要反對他或質疑他作為言行，即貼標籤「你！就是中共同路人！」

楊文元表示，針對過往肇逃過錯，陳面對媒體支吾其詞，還反問媒體「要問得這麼細？」甚至第一時間，還透過團隊發表聲明表示「這是抹黑」，事後改口說是家中經濟狀況不好，需要打兩份工，肇事是因為疲勞駕駛。

楊文元炮轟陳柏惟在立院表決，反對採購世界衛生組織認證疫苗，卻在自己辦的說明會上，欺騙鄉親說他反對的是中國疫苗。回顧陳柏惟任職立委1年多，造成地方及社會仇恨對立，地方建設及服務、嚴重空轉，最重要的是在重大民生議題、背離選區民意，

楊文元提到，陳在選舉公報寫著的第一項政見「護台防中第一戰將，給沒有包袱的專業管理人為您服務」。他狠酸，陳必須看民進黨臉色過活，連現在面臨罷免，也要民進黨出手相救，「全台包袱最重的立委就是陳柏惟本人」

楊文元直指陳柏惟每天當執政黨的公佈欄、當側翼打手跟投票部隊，只會幫執政黨政策護航。如立院質詢成立內交部，挖砂埋淺艦，男人加油站，開放港人當兵換得相關居留權等爭議，不客氣的說「第一不專業，第二包袱重，還敢自稱『沒有包袱的專業管理人嗎？』」

楊文元說，這1年多來，陳在立院14個提案、結案數卻為0，不只能力差，在立法院人際關係也不好，想必自己也深知處境危險，於是所屬的基進黨聲稱只要守下陳柏惟，就是守下台灣，「基進黨和陳柏惟，你！沒那麼偉大！」

楊文元最後呼籲台中第二選區鄉親，我們已經被騙過1次，不可能再被騙第2次了。原本期待新人新氣象，陳就任這1年多，選區民怨沸騰，百姓怨聲載道，換來缺水、缺電、缺疫苗和一座未來可能成為全球最大的火力發電廠。

針對罷免方對陳言行不恰當、都在為執政黨發聲的說法，陳柏惟表示，他在立委選舉結束後、作為國會的一員，言行都希望符合國會議員、符合國家整體；而對於應和執政黨的說法更非事實，執政黨做不好的事情、他也一樣會與執政黨辯論，這種說法是對他人格的侮辱。

而對於中火政見跳票、贊成萊豬等質疑，陳說，他上任後即找經濟部長討論解決中火的問題，但民意代表是要雙方溝通的，而非人民要什麼就給什麼，負責的政治人物應做好傾聽人民聲音與政府溝通，台灣空氣確實存在很多問題，但不能以忽略現有情況的方式去處理。

對於萊豬進口，陳柏惟舉火雞為例，他說，美國火雞也進口台灣，但台灣沒人去吃火雞，萊豬進口、但要不要吃在於民眾自己；他已經說支持全民使用國產豬了，既然已經支持使用國產豬，又何必修法反對美國豬？這樣的修法沒必要，難道台灣也要修法反對歐洲豬？

陳柏惟越講越高亢說，他擔任立委600多天中，每3天處理1件法案，對方攻擊的外交部提案0、通過0都是錯誤消息，即便他用別人的提案通過，難道就沒有功勞嗎？在國防外交委員會，他第一個為大家換護照，要求將英語改名為台灣，讓台灣人出國不再被誤會為中國人。

陳柏惟也呼籲選舉不要再造謠、抹黑，他說，他沒有貪汙、索賄，如果不喜歡他，民主政治也有4年1次的汰換機制，為何一定要用罷免？擔任立委期間每天競競業業、如履薄冰，對於過去做不好的會學習成長並改進，呼籲選民讓他能繼續服務。