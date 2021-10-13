台灣AI影像處理領導廠商倍利科技自2019年起，已成為國內第一家能和美日半導體光學量測設備大廠競爭的本土企業，同時更是全球少數幾家有能力提供半導體產品表面缺陷影像處理AI系統的公司，並協助客戶有效降低AOI設備所篩選出來的可能缺陷圖片數量，大幅降低高過殺率（high overkill rate）產生的人工成本。

倍利科技半導體產品缺陷AI檢驗系統，在半導體封裝測試市場擁有80%以上的市占率；光學顯微鏡AI升級套件，市占率更是高達100%；搭配倍利科技自主開發的自動光學顯微鏡甚至是僅次於兩家日本傳統光學大廠，已晉升世界前三大。

從2016年倍利科技踏入半導體產業至今，台灣前十大半導體封裝測試廠多已是倍利科技的客戶，今年第二季更與半導體設備代理商漢民科技正式成為合作夥伴，共同開拓中國大陸半導體市場，預計第四季即開始貢獻營收。

除了智慧製造領域，倍利科技亦以半導體AI影像核心成功應用在智慧醫療領域，倍利科技開發肺癌影像分析系統（LDCT + 細胞學玻片），讓人工智慧影像協助輔助肺癌診斷系統，用AI技術篩檢肺部LDCT結節、自動化標記顯微鏡下的癌化區域重點、輔助即時細胞學計數，以協助醫師加快影像判斷的速度，並降低漏檢的風險。

其中倍利科技的肺結節電腦斷層片AI判別軟體，準確率更為全世界第一，目前除了已在三家台灣主要醫學醫院合作臨床研究。此外入選經濟部AI指標計畫，與台北榮總合作的肺癌細胞病理切片AI判別軟體，能有效協助醫師加速篩檢時間、困難病例及系統性病理的判讀，成功解決臨床醫療上的痛點。倍利科技現在也正與臺大醫院、微軟公司合作手術室虛擬實境系統，協助提升國內智慧醫療的技術量能，智慧醫療市場也預計從明年Q2貢獻營收。