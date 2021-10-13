股市低迷不振，總太地產（3056）董事會今（13）日決議，綜合考量近期資本市場狀況及整體營運環境，擬自行撤回原先規劃發行的3.1萬張現金增資股，日後再另行考量適當之申報及發行時機。

總太地產9月30日送件申請、暫訂以每股36元價格辦理現增發行3100萬股新股，預計募集11.16億元資金，支應工程款所需。該現增案原訂10月19日申報生效，總太今日卻決定自行撤回110年度現金增資發行普通股案，日後再考量適當籌資時機。

總太地產今日在外資由買轉賣、賣超121張下，小跌0.3元、收盤價38.30元，成交量420張。

總太地產受惠於總銷60億元的完銷個案「總太 2020」跨年交屋挹注，前三季營收36.15億元，年增率達1.2倍；上半年稅後淨利7.22億元，EPS達3.43元，年增逾2倍，目前穩居台中上市櫃建商的「獲利王」。

不僅如此，總太2022年喜迎台中雙建案完工交屋，合計總銷金額高達89億元，包括台中北屯區「共好 MELODY」，總銷22億元；北屯區「總太聚作」，總銷67億元，935戶住家已銷售一空，預期明年營收與獲利將呈現大爆發。

此外，總太地產未來幾年台中還有多建案將陸續完工，包括台中南區「女王萬歲」，總銷約10.1億元，預計2023年完工；北屯區「心之所向」案，總銷高達155億元，為總太旗下量體最大的單一個案，目前銷售量已突破五成，預計2025年完工。