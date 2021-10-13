台中市一所實驗教育機構，遭家長控訴課程和收費掛羊頭賣狗肉，上學期就要求家長簽署下學期就讀同意書，附件收退費規定嚴苛，影響家長支持和信任，罔顧孩子受教權。校方表示，招生130多名學生，師生都專注校園學習；教育局說，部分家長已獲退費，其餘近期內盡速釐清協助退費事宜，確保學生權益。

家長表示，該所實驗教育機構以收費昂貴出名，家長社經背景高，小學部學雜費每人每年22萬6000元、中學部27萬元，並註明此金額是「所有課程費用、教材費用、維護管理費用等全含」，但加上餐費、制服費、課後社團及課後英語加強班每學期數萬元不等。

家長質疑，上學期5月6日時該機構就要求家長要簽署下學期的就讀同意書，附件的收退費規定也片面更改得非常嚴苛，把原本兩學期各繳年度學費50％比例，改成第一學期60％第二學期40％，規定開學上課一天就全額不退費。

教育局表示，2020年8月17日核准該實驗教育機構立案，其中核定學雜費收費標準為國小教育階段每學期11萬3000元，國中教育階段每學期13萬5000元。

近期教育局接獲家長諸多陳情，如招生宣傳、教學及教材、收退費及疑涉相關霸凌等爭議情事，其中收退費部分，教育局已先分別於7月21日及10月6日函文機構要求限期辦理超收款項退費。

教育局指出，目前接獲部分家長已獲得退費，其餘教育局將於近期內盡速釐清協助退費事宜，並就有關疑涉霸凌事件，要求該機構進行通報並依規辦理，確保學生權益。

針對校內財務與學費收費問題，教育局已由實驗教育審議會委員、律師、會計師、專家學者組成調查小組到機構進行調查，透過訪視、調查，針對缺失除進行輔導並要求限期改善，屆期未改善者，最重可廢止其辦理實驗教育之許可。

對家長質疑，校方表示，教育局已到校訪查，教師與學生專注學習與課業，希望不要受外界打擾，一切配合教育局調查。