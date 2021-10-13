不少女性感嘆，結婚前說好的事情，一旦真的嫁過去，才發現說過的都不算。一名女網友分享她與準婆婆過招5來回過程，感嘆「反正早晚都要當『壞』媳婦的，不如一開始就當好當滿」。

女網友在Dcard發文，表示下個月即將結婚，婚前原本婆婆說婚禮照他們想法，要不要辦都隨便，一付什麼都很好溝通的樣子。誰知道開始討論婚事後馬上又吵著說當初沒答應，並列出兩人過招5回合經過，表示幸好「男友非常的坦！真的建議男性朋友學一學」。

雙方過招第一回，原PO與男友只想公證結婚，婆婆一開始也答應，後面反悔說不宴客很丟臉等，後來妥協變成跟兩邊親戚吃個飯聚餐一下。結果婆婆出第2招，擅自邀請關係遠到不行的親戚、鄰居、同事，還堅持原PO必須穿婚紗，不然她很丟臉，幸好因疫情一切免談。

第3回合，婆婆堅持他們婚後必須回去住，說一結婚馬上搬出去他們很沒面子，又說為了讓原PO他們省錢，原PO挑明說表示，當初未婚夫就是答應婚後不跟家人同住，她才答應結婚的；未婚夫也表明不可能回去住，並警告婆婆再吵他就不再回去了，婆婆才安靜一陣子。

第4回合，婆婆有一天突然打來說她佈置好婚房了，要求他們婚後要在那裡住至少一年才能搬走，未婚夫直接說：「沒人要你弄那些，自己雞婆亂花錢，早就跟你說過沒有要回去住了，你是聽不懂人話嗎？」，更說「你是還要鬧多久，要發神經去找別人，別打來亂」。

第5回合，某天婆婆突然打給原PO要她辭職回去幫她帶小姑生的兩個小小孩，原PO直接表示辭職不可能的，更說一個月薪資大概6～7萬，「這筆錢你每個月要付給我嗎？」。未婚夫力挺原PO，表示以後婆婆要求什麼她不想照做，就說他不準，說他會生氣會鬧到離婚，果然這招超級有用，婆婆聽完就什麼都不說了。

準人妻最後感嘆表示：「反正做媳婦的怎麼做都會被挑剔，與其委屈很久了還是被說話，到不如一開始就當個驚世媳婦，反正不住在一起，管他人怎麼閒言閒語。」。

其他網友紛紛回應：「奉勸要結婚之前的男生要多看看這篇，有沒有婆媳問題取決於懂不懂的溝通的老公！恭喜原po的老公是坦的住家人的好老公，給他一百萬個讚！」、「真的早晚要黑，不如一開始就黑。」、「聽得好爽 原po真帥，我要好好效仿。那些婆婆真的在要求媳婦之前，先給我去要求她女兒做同樣的事，不然真的就閉上她的嘴」。