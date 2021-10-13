1名網友日前被外送員訊息通知餐點會延遲送達，不料外送員卻在傳送的訊息內容後面加上一連串的髒話，包含「X你娘X掰，會不會騎車啦」，讓顧客相當傻眼，所幸外送員後來才解釋剛才因為是「語音輸入」，他當下正怒罵前方機車，才不慎將怒罵內容轉化成文字傳送出去。

1名網友在臉「書爆廢公社公開版」發表1張對話截圖，對話中1名外送員先是傳訊息說「您的餐點在路上囉，回覆此訊息以聯絡外送員」，不過該外送員過了一會兒又再傳送說「不好意思送餐時間延誤了，我正在路上」，而該句話的後面緊接著竟是「一整串髒話」，包含「X你娘X掰，會不會騎車啦」。

1名網友日前被外送員訊息通知餐點會延遲送達，不料外送員卻在傳送的訊息內容後面加上一連串的髒話，包含「X你娘X掰，會不會騎車啦」。（翻攝自臉書「書爆廢公社公開版」）

而對話中收到外送員訊息的顧客，看見對方傳了整串髒話後，滿是疑問地回了1句「蛤？」外送員最後才趕緊解釋說「抱歉，剛剛語音輸入」；疑似是外送員在騎車送餐過程險些發生車禍，剛好那時正在用手機的「語音輸入」功能，才會把脫口而出的髒話轉變成文字傳送出去。

其他網友則留言笑說，「有聲音的文字」、「看了兩遍瞬間爆笑，我懂了」、「有聲音又有畫面」、「您的餐點正在打架中，請稍候」、「用生命騎車，感受到外送員努力積極前往送餐點」、「笑到噴淚」、「這外送員可真性情啊」、「透過這段文字我可以感受到他遇到了什麼」、「咬字很清楚」。