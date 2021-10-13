金曲歌后魏如萱13日宣布將在12月11、12日於台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」演唱會，她原訂在7月10、11日3度攻蛋，卻因疫情延期，如今確定拿到新的小巨蛋檔期，她心情欣慰、開心，期待說：「可以依約完成與歌迷的約定，在小巨蛋和大家見面。」

近來疫情逐漸解封，魏如萱時隔5個月，日前首次參與Live演唱活動，她的經紀人Ivy表示：「不管是新歌或近期，對她來說都是第一次。」當天適逢她39歲生日，她向來熱愛工作，生日當天也照樣上工，她開心許下生日願望，希望在小巨蛋演唱會來臨前，再瘦一點，保持健康，也希望兒子「路易」乖乖聽話，「媽就開心。」

她近來演出活動滿檔，先前陸續開始久違的練團，她直呼：「覺得有點緊張。」憶起當天在Live演唱現場，剛開場時也滿緊張，甚至在唱第一首歌時，不小心出了些微小差錯，她樂觀：「沒關係，不管怎麼樣，這就是Live的魅力。」