目前的武裝機器人大多是遙控戰車的型式，然而未來情況有所不同，機器人研發商 Ghost Robotics 和 SWORD International聯手開發了攜帶步槍的「機器狗」，令人聯想到科幻戰爭電影的武器。它的體型小，可能是未來城市戰當中的偵察兵。

戰區(The Drive-Warzone) 報導，研發團隊是把SWORD公司的 Creedmoor6.5公釐步槍，安裝到Ghost Robotics 開發的機器狗Q-UGV上，武裝機器狗有了新的名字，叫做SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle特殊無人步槍)。

另一角度看武裝機器狗，槍台上有獨立的瞄準裝置。(圖/Ghost Robotics )

SPUR在2021美國陸軍協會與博覽會(Association of the United States Army’s AUSA 2021)首次公開亮相，引起參選者的話題。雖然它可能還不會那麼快得到訂單，不過機器狗Q-UGV 已被美國空軍少量試用，安排在佛羅里達州廷德爾空軍基地(Tyndall AFB)擔任基地警衛。

SPUR 是在身上加上模塊化的6.5公釐步槍，不過都被整合型外殼包覆，所以我們不清楚它有多少彈藥，能不能重新裝填。Ghost Robotics 表示，可以在用盡子彈後重新裝填，甚至可以清理膛室並保護槍支。

選用6.5公釐步槍是放眼未來，雖然目前美國軍隊的主要步槍都是5.56x45mm彈，但是早在3年前，就被認為這型子彈可能在未來制敵力不足，計畫改用6.5公釐步槍彈，可以具備更大的動能與射程，同時子彈攜帶量比7.62x51mm子彈來的多。

Ghost Robotics 表示，在內部測試中，SPUR能夠精確射擊1200公尺處的目標，而且行動間射擊仍然保持精準度。