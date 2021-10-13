在大陸演藝圈人氣超旺的楊冪，今(13日)受邀出席「VOGUE新篇章之夜」紅毯活動，不意外地再次成為眾人矚目的焦點。她今日打扮別出心裁，特地以輕紗遮面外加鏤空緊身高衩裙的復古造型走紅毯，大秀她波濤洶湧好身材，讓網友暴動直呼感覺快撐開了！

對工作敬業的楊冪，每回受邀出席公開活動都有不同驚喜，她今晚現身更是特別有誠意，一襲白色細肩帶鏤空高衩裙將她襯托得明豔動人。而楊冪不僅胸前風光吸睛，在走紅毯的過程中，一雙纖細美腿更時不時從裙襬溜出來透風，相當誘人。

楊冪火辣身材吸睛。(取自網易娛樂、嘉行楊冪工作室微博)

楊冪辣走紅毯更是引爆大批網友熱議不斷，「我老婆好美」、「腿可以掄死我胸可以捂死我」、「楊冪，要是有人說你不好看，我二話不說給他買了只導盲犬」、「楊冪怎麼把頭紗拿掉了，戴頭紗更美」、「我也覺得頭紗更好看」、「可能戴著不方便或者實物沒啥質感吧」。

粉絲鏡頭下的楊冪。(取自微博)

VOGUE新篇章之夜今（13日）晚間在上海盛大展開，紅毯星光熠熠，包括楊冪、湯唯、宋茜、周冬雨、龔俊、張鈞甯等明星都盛裝出席。楊冪受訪表示，對於她來說開啟人生是演員之路，當演員是她做的最有意義的一件事。