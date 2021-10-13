台灣企業永續獎（TCSA）13日在圓山飯店頒獎，首波公布獎項「台灣永續行動獎（TSAA）」中，東海大學中長程校務發展中，推動生態、社會、經濟、文化四大永續，各獲得一金；另在社會永續方面，更是獲得一金一銀，總累計獎項四金一銀，是大學中獲獎最多的學校。

包括TSAA總召集人簡又新、行政院副院長沈榮津，及國發會副主委游建華等人，皆受邀出席頒獎典禮。東海大學2021「TSAA」的評選中，共計5件參賽，主要就是呈現近年來在四大永續各項行動的成果，顯示東海在積極落實SDGs的各項創新作法，深獲肯定，四大永續的推動成果，亦產生了深遠的社會影響力。

在生態永續方面，東海以「一所大學守護一溪流」為主題，與台中市水利局、商圈週邊店家透過公私協力，進行東大溪水質整治改善的同時，加入公民參與、社區營造、生態復育、景觀營造的理念與行動。此一計畫對應SDG6，並獲得第四屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」的肯定。

在社會永續方面，東海在高齡議題的社會實踐上「開放式養生村」的理念，今年擴大在西屯區樂齡樂活、幸福安老行動，此連續4年獲教育部USR計畫深耕型的肯定，攜手企業建構完整的樂齡產業鏈，社會投資報酬率（SROI）由去年3.07，提升到今年的5.05。另東海推動13年的數位學伴計畫，該計畫帶領校內近30系所、1200位大學生，「鏈結」中區偏遠地區學生，運用資訊科技融入學習，也獲金獎肯定。 在經濟永續方面，「從雲端到人工智慧（AI），協助產業數位轉型與人才培育」計畫對SDG9工業與創新基礎建設，東海從2018年攜手亞馬遜AWS成立全台首創的雲創學院開始，陸續結合校內AI中心、智慧轉型中心，倡議成立板金AI戰略聯盟暨國家隊，產學研究結果能帶動相關廠商提高產能及良率，並培育產業轉型人才。

在文化永續方面，「讓教育創生一個地區」行動計畫，聚焦於東海大學西側大肚山地區弱勢學童的教育翻轉與培力，除對應SDG4教育品質外，亦以教育創生、文化創生的各項行動，呼應當前政府推動地方創生的目標。東海與在地社區組織合作創建「大肚山地方知識平台」，逐步發展出互利共榮、永續共創的生態系統。

東海大學每年發行永續年報，向所有利害關係人說明永續的進展與績效，同時也提供回饋的反思，藉此更清晰地洞察社會的問題與需求，實踐改變社會的方法，並提升共好的社會體系、促進永續的未來。此外，東海也培育學生在專業知識外，兼具關懷社會的思維與行動力，並將此視為一所具開創性大學的使命。