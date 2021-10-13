臺灣服務業大評鑑今年邁入第十屆，今(13)日於台北君悅酒店舉行頒獎典禮，今年主辦單位派出神秘客探訪全台364家企業、454個店點，麗寶樂園渡假區從中脫穎而出，獲得「大型遊樂中心」類金牌獎！

而服務人員給樂給勞．大地拉邦，因細膩盡責的服務態度，榮獲「服務尖兵」個人獎肯定，以散播歡樂、遊客安全為要務的企業與同仁獲肯定，堪稱是這個時代的戰疫英雄!

來自屏東排灣族部落的給樂給勞．大地拉邦，因為家庭中小孩多，其中更有從小帶大、年僅5歲的弟弟，讓年紀輕輕的他經常散發出大哥哥般體貼細膩的特質。他在麗寶樂園擔任設施操作的崗位時，除了非常能跟孩童打成一片，常被小朋友圍繞著他並呼喊：大地哥哥!

因為善於觀察，時時刻刻關注稚齡遊客的安全，每當小朋友在設施中可能要做出危險動作的時候，大地拉邦總會箭步衝上前保護孩童，還能安撫家長，盡責的服務精神，使他成為今年全台僅30名的服務尖兵個人獎得主之一。

除了個人獎項，今年再度拿下「大型遊樂中心」類金牌獎的麗寶樂園渡假區表示，疫情狀況起伏大，從去年3月遊客大量流失，致青春專案國旅補助讓麗寶樂園的入園人數創下「開園新高」，今年第二波疫情再起，甚至在政府規範下面臨暫時關園，直到暑假後才再次復甦，緊接著國慶連假與五倍券商機帶來高峰人潮，彷彿就像坐雲霄飛車的戲劇性變化，如何讓同仁面對人潮的壓力同時兼顧品質，麗寶樂園渡假區的秘訣就是自創的「五心服務」理念。

麗寶樂園園長王永豪說：「有心、貼心、溫心、安心、用心的五心服務精神，鼓勵員工努力觀察並發掘遊客的需求，提供最適合的服務，往往最感動遊客的，正是跳脫SOP的體驗。例如陪伴不敢搭乘設施的盲聾生，一起搭乘雲霄飛車，過程中因為學生看不到、聽不到整個人蜷曲身體，同仁便一手抱住同學的肩膀，一手緊牽著他的手，只希望能讓他感覺到一旁有人陪伴的安全感，當雲霄飛車向下衝，濺起大量水花，原本緊張的同學也露出燦爛笑容、玩得不亦樂乎，因為有同仁的陪伴，這趟旅程才完整!」這樣的故事每天都在園區上演，也證實了服務人員多用一點心，就能帶給遊客一輩子難忘的服務體驗。

當麗寶樂園規模從樂園變成渡假區，服務層面更多元，更多工作人員會與遊客產生互動，服務接觸點變的更多更廣，目前五心服務的推動，已完成第一本集結50個員工感動服務故事的五心專刊，以及3支紀錄真實服務故事的影片，讓員工成為每一個故事中有名字、有畫面的主角，讓他們樂於對人分享成就，也大大提升了對自己工作的價值意識與認同。

麗寶樂園渡假區下一步要做的，就是針對外包廠商，例如Outlet mall 高達260個櫃位，還有保全、清潔、機電將近1300人，都要納為五心服務的一環，創造五心服務3.0，讓麗寶樂園渡假區在創造多元服務體驗的同時，也讓遊客能完整感受到最佳的服務品質。