知名美國牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」將在10月25日迎接登台的7歲生日，餐廳祭出慶生優惠，於10月19日至11月8日期間，持有效証件號碼含「1」、「0」、「2」、「5」共4碼，到至全台任一分店，每桌點用900元以上牛排1份，就免費送1份人氣餐點「冠軍火烤豬肋排」（半排）；此外，10月份的壽星到店用餐，全桌即可享飲品買1送1的好康。

德州鮮切牛排自2014年10月25日來台開幕，將原汁原味的手工鮮切牛排引進台灣，為歡慶來台7週年，餐廳大玩創始幸運數字的優惠活動，在活動期間到店內出示同時含有「1」、「0」、「2」、「5」共4碼的有效證件號碼，身份證、居留證、護照都適用，數字也無需按照排序，幸運對中數字的民眾來店點購任900元以上的牛排，就贈送廣受好評、價值690元的「冠軍火烤豬肋排」(半份，不含配菜)。

此外還有「10月壽星同慶」活動，邀請與德州鮮切牛排同月生日的壽星一同舉杯慶生，10月19日至11月8日周年慶期間，當桌若有10月份生日壽星，就可享全桌不限飲品品項買1送1優惠。