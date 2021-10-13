NBA新賽季即將在下周點燃戰火，美國媒體公布現役排名前50大球星，湖人與籃網的三大巨頭都順利入榜，不過，籃網一哥杜蘭特卻力壓公鹿「字母哥」阿提托康波、湖人詹姆斯、勇士史提芬柯瑞與金塊約基奇等強敵榮登榜首之位。

這份榜單中杜蘭特毫無疑問地成為當今聯盟第一人，他的攻擊火力堪稱聯盟一絕，犀利的切入、準確的外線讓他擊敗眾家高手，同時也是籃網想要奪下總冠軍最倚賴的頭號球星。

上賽季率領公鹿摘下總冠軍的阿提托康波，終於擺脫罵名，成為當之無愧的總冠軍系列賽MVP，公鹿將在新賽季邁開衛冕路，面臨眾多豪門的圍剿，字母哥能否撐起密爾瓦基這面大旗呢？

詹姆斯的生涯成就已毋庸置疑，但隨著年紀漸大，身體機能與雄心壯志早已不如從前，湖人新賽季增添諸多老將，成為全聯盟平均年齡最老的球隊，詹姆斯的責任就是將許多遲暮的明星融入球隊。

史提芬柯瑞是NBA史上最著名的三分神射手，上賽季勇奪得分王，新賽季克雷湯普生歸隊，柯瑞的攻擊火力將再次提升一個檔次。

約基奇是出色的大個子，而且還有三分球和傳球助攻能力，他在例行賽與季後賽的正負值排名史上第三，僅次於籃球之神喬丹與詹姆斯。

排名6-10的球星分別是獨行俠東契奇、籃網哈登、七六人恩比德、拓荒者利拉德、湖人安東尼戴維斯：11-20的有塞爾提克塔圖、快艇保羅喬治、太陽保羅、熱火巴特勒、老鷹崔楊、太陽戴文布克、巫師畢爾、爵士米契爾、籃網厄文與公鹿米德頓。

21-30的是爵士戈貝爾、熱火阿迪巴約、灰狼唐斯、鵜鶘錫安威廉森、公鹿哈勒戴、塞爾提克傑倫布朗、公牛拉文、七六人班西蒙斯、灰熊莫蘭特和雷霆亞歷山大。

31-40的有鵜鶘英格拉姆、尼克蘭道爾、湖人韋斯布魯克、溜馬沙波尼斯、拓荒者麥克勒姆、勇士卓雷蒙格林、太陽艾頓、國王福克斯、暴龍席亞卡、熱火羅瑞。

41-50的是公牛武切唯奇、金塊波特、黃蜂拉梅洛鮑爾、爵士康利、七六人托必亞斯哈里斯、老鷹柯林斯、公牛迪羅薩、暴龍范維利特、塞爾提克史馬特、灰狼愛德華茲。