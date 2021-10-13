美國CPI居高不下 9月升至5.4％ 21:012021/10/13 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國通膨壓力居高不下，9月消費者物價指數（CPI）年增率達5.4％，略高於8月的5.3％。扣除波動劇烈的食品與能源價格，核心CPI年增4％，與前月相同。兩個數值皆符合預期，不致改變聯準會11月開始縮減購債的決策方針。 若與前月比較，9月CPI上揚0.4％，略高於8月0.3％。 美國摩根大通第三季多賺24％ 上市公司9月及前9月營收 年增各16.56％及18.25％ #上揚 #CPI #略高 #居高不下 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸9月出口年增28.1％ 貿易順差進一步擴大 12:062021/10/13 財經 《匯市》台幣續貶 回測28.2元 09:282021/10/13 財經 匯鑽科9月營收 同期新高 04:102021/10/13 產業．科技 IMF總裁偏袒中國疑案 執董會力挺、美國受挫 11:122021/10/13 兩岸 《美股掃瞄》美股消息面：消費者通膨預測創新高 德銀：美明年底升息 10:362021/10/13 財經 《國際經濟》韓9月失業率2.7％ 新就業7年來最多 09:452021/10/13 財經 《國際經濟》人力缺很大 美8月辭職創新高、職缺仍破千萬 13:092021/10/13 財經 《期貨》三大期指齊揚 10月台指期漲101點 08:542021/10/13 財經 《熱門族群》9月營收落漆免驚 健身器材業者Q4迎高峰 13:262021/10/13 財經 《國際經濟》聯準會官員：11月縮表 最快春季升息 15:082021/10/13 財經 《國際經濟》原物料續漲撐腰 印尼9月貿易可望再順差 14:342021/10/13 財經 財經熱門新聞 全球恐爆「股房雙殺」 房價最慘崩逾20％ 他們1動作成關鍵 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 半導體、航運災難結束了？ 操盤老手：就看2大浮木何時出現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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