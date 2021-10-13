美國通膨壓力居高不下，9月消費者物價指數（CPI）年增率達5.4％，略高於8月的5.3％。扣除波動劇烈的食品與能源價格，核心CPI年增4％，與前月相同。兩個數值皆符合預期，不致改變聯準會11月開始縮減購債的決策方針。

若與前月比較，9月CPI上揚0.4％，略高於8月0.3％。