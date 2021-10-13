拉法生醫13日申請登錄興櫃股票 21:012021/10/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心13日表示，拉法生醫公司（6848）在13日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，拉法生醫公司成立於2006年2月間，董事長兼總經理為卓明偉，主要經營業務是核酸純化自動化儀器、核酸純化試劑等，送件時資本額為1億1796萬元。 拉法生醫2020年業績，營收5億7516萬元，稅前盈餘1億7734萬元，每股盈餘19.74元。 開陽投控13日送件申請興櫃股票 米斯特13日送件申請興櫃股票 #生醫 #拉法 #櫃買中心 #純化 #核酸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶德及信實兩家13日送件申請上櫃案 20:432021/10/13 財經 櫃買10／18-22線上引資活動 提升上櫃公司海外能見度 19:562021/10/13 財經 振興五倍券遊彰化 指定商品買一送一還可自由配 18:362021/10/13 生活 營收排行榜 鴻海台積仁寶居前三 04:102021/10/13 產業特刊 一個帳戶暢行無阻 客戶理財最佳助手 04:102021/10/13 產業特刊 今年最積極搶地 新壽投入士林科技園區 19:332021/10/13 財經 《生醫股》浩鼎OBI-999 提台灣二期臨床試驗申請 17:412021/10/13 財經 當沖降稅優惠延長期限 送交朝野黨團協商 11:212021/10/13 財經 徐若瑄外出運動自掀上衣 炸出超火辣曲線引萬人暴動 14:092021/10/13 娛樂 SEMI攜科技部布局精準健康 把握半導體優勢跨域結合生醫發展 09:022021/10/13 財經 興櫃準IPO股 績優 04:102021/10/13 產業特刊 財經熱門新聞 全球恐爆「股房雙殺」 房價最慘崩逾20％ 他們1動作成關鍵 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 半導體、航運災難結束了？ 操盤老手：就看2大浮木何時出現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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