台中市與雲林縣政府合推雲林在地優質農產品！台中市長盧秀燕13日出席「雲林良品 閃耀金馬」農產精品上市行銷記者會時，與雲林縣長張麗善，一同開箱入選第58屆金馬獎貴賓伴手禮「雲林精品咖啡禮盒」；同時，也不忘記推薦「台中好橘」、「呷追果」及「霧峰酒品」等台中在地農產品牌，更示範使用「呷追果-鮮果智能販賣機」，呼籲大家一同支持台灣在地農產品。

雲林縣長張麗善表示，縣府透過計畫有效運用地區農業資源、結合地方農產加工產業特色，發展雲林農產精品產業，此次結合古坑鄉農會、雲林古坑咖啡企業有限公司，重新打造精美咖啡禮盒，更媒合到多次榮獲國外獎項的台灣在地品牌-黑沃餐飲公司，收購雲林古坑精品咖啡豆，分別客製化成「金啡昔比咖啡禮盒」、「TGC奇幻星座咖啡-深邃羊男的橡木桶 掛耳式精品咖啡」、「雲起山林古坑酒瓶咖啡豆禮盒」，要讓雲林古坑咖啡飄香金馬獎會場，成為電影人的精神食糧。

張麗善在會中也宣布，2021台灣咖啡節，將於11月20至28日在雲林古坑舉行，熱情邀請市長盧秀燕、台中市咖啡農及全國民眾能夠共襄盛舉，今年咖啡節以「啡嚐甦醒」為主題，歡迎大家來古坑品嚐。

雲林縣農業處長吳芳銘說，縣府持續推動雲林良品共同品牌，來推廣行銷縣內各項農特產品，此次打造的咖啡產品，與國內通路者共同合作，感謝「誠品知味市集」、「POYA Buy寶雅線上買」，發揮社會責任，以實際行動支持台灣農業，讓台灣優質農業精品能夠推廣給全國的消費者。 盧秀燕強調，台中市是個綜合發展型城市，需與其他縣市相互支援農產品，其中以雲林縣農業占最大宗；雲林縣也堪稱台灣的糧倉，農產精美且價錢公道，這次更將農產品推上金馬獎，可見雲林在行銷及產品上的努力；不管是產自雲林，還是台中，都希望能夠把好的農產品，介紹給全國民眾，甚至是全世界。