2021年工商時報《臺灣服務業大評鑑》成績出爐，遠傳電信再次榮獲連鎖電信通路金牌獎，是全台唯一拿到十連霸的企業。

同時，遠傳今年也獲評審團肯定，首次奪下「最佳客服中心獎」，遠傳電信總經理井琪13日親自出席頒獎典禮。

井琪表示，能在此項評比長年獲得佳績實非偶然，感謝消費者及工商時報《服務業大評鑑》十年來對遠傳的肯定。

遠傳強調人本關懷和將心比心的服務精神，為客戶想得更遠。井琪也公開感謝遠傳客服和門市的努力與堅持，即使在疫情期間仍堅守崗位，承擔更高的風險，仍然在第一線為客戶提供高品質的服務。井琪表示，遠傳的同仁均秉持「服務只有起點，滿意沒有終點」，加上遠傳世界第一的5G網路品質，未來將繼續用心提供客戶有溫度的服務和優質的體驗。

遠傳今年除了獲得「連鎖電信通路金牌」十連霸的佳績，也首次榮獲「最佳客服中心獎」。遠傳領先業界打造「有溫度」的客服中心，秉持「將心比心」了解客戶需求、重視客戶體驗、創造差異化服務。遠傳也相信服務的基本功，並依據「將心比心」規劃五大服務主軸，透過服務標準化及科技技術等工具輔助，推翻以往客服中心制式的答覆與互動，無論客戶透過電話或是官網線上進行諮詢與服務，都會獲得客服人員這種親友般的真摯問候，例如「最近早晚溫差大，外出記得多穿件衣服」、「防疫期間記得外出戴口罩，保持社交距離喔」。

遠傳深信，惟有「將心比心」視顧客為家人，設身處地為顧客著想，服務才能觸動人心！

遠傳榮獲台灣服務業大評鑑雙項大獎的肯定之外，在日前獲國際行動網路調查權威Opensignal公佈的最新報告中，遠傳電信於5G「下載速度」「上傳速度」及「影音體驗」三項關鍵指標均奪冠，勇奪世界第一，突顯遠傳在虛實整合上，不但以科技解決有形的距離，更藉由有溫度的服務來連結人們與世界，讓它更便利、更安全也更溫暖。