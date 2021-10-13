高通砸100億美元回購股票 盤後股價大漲 21:172021/10/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國晶片巨頭高通（Qualcomm）12日宣布，董事會批准100億美元的股票回購計畫，即日起生效，而且沒有截止期限，這是繼2018年7月授權回購9億美元股票後，高通再次祭出庫藏股措施。高通盤後股價聞訊勁漲1.48％，來到124.77美元，但今年迄今累跌17％。 油價高漲撐腰 塑化股後市看俏 縮減購債在即 高收債、新興債第四季有看頭 #高通 #億美 #回購股票 #盤後 #股價大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後支付fasney＋五倍券 美而快集團電商最潮 14:282021/10/13 財經 航海王股價回神 拉升台股早盤小幅反彈 09:192021/10/13 財經 亞股看俏 半導體電動車聚光 04:102021/10/13 投資理財 《日股》靜待通膨數據 日股平盤忐忑 12:182021/10/13 財經 成熟市場冷 新興市場買氣旺 04:102021/10/13 投資理財 貨櫃三雄回穩 台股早盤漲逾80點突破16500點關卡 09:462021/10/13 財經 熱門股－信義 外資加碼帶量長紅 04:102021/10/13 證券．權證 操盤心法－美國經濟下行壓力大 比特幣展現資金行情 04:102021/10/13 證券．權證 《基金》估值相對低 陸港ETF獲法人青睞 12:012021/10/13 財經 全球恐爆「股房雙殺」 房價最慘崩逾20％ 他們1動作成關鍵 19:132021/10/13 財經 《盤後解析》群龍無首 棄守16400點 14:342021/10/13 財經 財經熱門新聞 全球恐爆「股房雙殺」 房價最慘崩逾20％ 他們1動作成關鍵 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 半導體、航運災難結束了？ 操盤老手：就看2大浮木何時出現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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