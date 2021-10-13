美國晶片巨頭高通（Qualcomm）12日宣布，董事會批准100億美元的股票回購計畫，即日起生效，而且沒有截止期限，這是繼2018年7月授權回購9億美元股票後，高通再次祭出庫藏股措施。高通盤後股價聞訊勁漲1.48％，來到124.77美元，但今年迄今累跌17％。