日本歌手鈴木愛理自從原所屬女團「℃-ute」解散後就以個人歌手持續活動，經歷了近兩年的疫亂後，本月13日她睽違3年在東京日本武道館、大阪、名古屋3城市舉行個唱。同時公開了她的新曲〈rescue〉，MV中她變身一艘太空船上的俏麗空姐，配上俏皮動作，逗趣可愛。

鈴木愛理新曲〈rescue〉MV中變身俏麗空姐。（取自官方YouTube）

鈴木愛理更在近期新發售的《週刊FLASH》封面與內頁共10頁登場，她透露在攝影時她一直被提醒「愛理、要展現地更像大人一點！」，她笑：「可是我也27歳了，不就是個大人嗎？」她在這次拍攝以「假日的約會」為題，呈現她最自然的、戀人般的各種神情。

〈rescue〉是她繼之前的〈深夜中的旋轉木馬〉一曲後再度演唱與二人組樂團「Ambers」合作，展現好默契。10月13日起她在東京日本武道館開始巡迴公演，再接著到名、阪演出，她說：「大家要預習一下副歌的舞蹈，到時候大家一起跳吧！」

（YouTube連結：https://www.youtube.com/watch?v=qBXbYaRmBPU）