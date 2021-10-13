台東縣延平鄉道路仍有土石崩落情形 14日停班停課 21:232021/10/13 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣延平鄉宣布14日停班停課。（延平鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱圓規帶來豪雨，台東縣13日仍持續降雨；台東縣延平鄉公所宣布14日停班及停課。 台東縣延平鄉公所指出，24小時累積雨量超過280mm，目前持續降雨中，且水土保持局發布鄉轄境內紅色及黃色土石流警戒，各村道路仍有土石崩落情形，有致災之虞。因此，經鄉長決定延平鄉10月14日停止上班及上課。 南橫落石、坍方恐致災 台東海端鄉2村周四停班課 豪雨續炸花蓮 這5鄉鎮今停班停課 #台東縣 #延平鄉 #14日 #公所 #降雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓規甩尾暴雨擴大 台東、花蓮兩縣市停班課 13:452021/10/13 生活 台東縣宣布今日下午停班課 14:112021/10/13 生活 連日大雨道路崩塌有致災危險 台東縣這2村今下午停班課 11:292021/10/13 生活 國內疫情緩和 金門機場10／14起暫停到站快篩 16:532021/10/13 生活 疫情趨緩 澎湖宣布14日起暫停機場、港埠及漁船入境快篩 16:192021/10/13 生活 雨彈轟炸花蓮 瑞港公路路面「不見一半」短期難通車 11:472021/10/13 生活 14檔權值股 成外資提款機 04:102021/10/13 證券．權證 大豪雨轟炸花蓮 日雨量破500毫米 山區2千人緊急撤離 17:512021/10/13 生活 不斷更新》雨勢加劇 花蓮全縣、台東4村停止上班課 07:422021/10/13 生活 返鄉養蝸牛 打造白玉奇蹟 04:102021/10/13 地方新聞 動滋券超過千萬人登記 14日體育署邀請東奧體操銀牌李智凱抽獎 16:262021/10/13 體育 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 千元i原券首抽出爐 快看身份證「這2組」中獎 - 生活 600元「藝FUN券」數位、紙本各8組號碼出爐 81萬人中獎 - 生活 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 「姊夫的姊夫」叫什麼？答案出乎意料 眾人傻眼：太亂了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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