輕颱圓規帶來豪雨，台東縣13日仍持續降雨；台東縣延平鄉公所宣布14日停班及停課。

台東縣延平鄉公所指出，24小時累積雨量超過280mm，目前持續降雨中，且水土保持局發布鄉轄境內紅色及黃色土石流警戒，各村道路仍有土石崩落情形，有致災之虞。因此，經鄉長決定延平鄉10月14日停止上班及上課。