2021年台灣永續行動獎13日頒獎，中華電信參選五項專案全數獲獎，「農業物聯網-用AI 助力農民顧田水」、「供應鏈永續碳管理-助力淨零排放」、「攜手價值鏈推動氣候減緩調適，共構零碳未來」三項永續行動勇奪金獎、「ICT科技防疫，隱形守護臺灣安全」榮獲銀獎、「科學營x創意競賽，培育台灣科技人才」奪得銅獎，中華電信善用核心資源、能力與特色，創新開發數位機會、促進經濟蓬勃、落實環境保育、智慧永續發展之專業與用心，獲得肯定。

中華電信總經理郭水義表示，該公司長期以來致力發揮資通訊產業及技術優勢，以電信專業投入ESG議題，從引領全球市場的目標高度，有系統、有層次的從策略設定、行動規劃、具體落實到獲得實效，將所有專案的豐富內涵做最精準而有實質意義的呈現，幫助所有的合作夥伴創造商機、改善營運模式，積極實踐企業公民作為。

郭水義強調，五大獲獎專案全都具體接軌國際發展，落實聯合國十七項永續發展目標(SDGs)，滿足SDG 9工業、創新及基礎建設、SDG17全球夥伴關係等各類永續發展目標，真正實踐永遠走在最前面的精神，透過永續、廣結盟精神，攜手廣大客戶、供應商夥伴，共創多元、低碳商機，以「客戶為中心的價值創造」，締造ICT產業永續未來。

郭水義表示，「ESG 永續發展」是中華電信長期關注的重要議題，隨著5G高速、低延遲、大連結時代的來臨，相關應用非常廣泛，不僅有智慧農業、智慧醫療、智慧交通、智慧城市等創新應用，還努力透過科技形成隱形防護網、綿密守護台灣，更戮力攜手供應鏈夥伴，轉型綠色企業、重視地球暖化所帶來的氣候風險，以科學系統方法、正面積極的態度因應，既透過科技協助企業提升競爭力，還能協力共構零碳綠色新生活。