為表彰各界實踐聯合國永續發展目標（SDGs）卓越成果及貢獻，台灣永續能源研究基金會舉辦首屆「台灣永續行動獎」，13日揭曉獲獎名單，台新金控從逾200件報獎專案中脫穎而出，勇奪「社會共融獎金獎」及「經濟發展獎銅獎」二大獎，積極響應聯合國永續發展目標及各項ESG作為深獲評審團肯定。

台新金控總經理林維俊表示，台新致力於推廣藝術文化、實踐慈善公益、支持體育發展、促進學術交流並落實環境永續，多年來投入許多心力，旗下的台新銀行文化藝術基金會，自2001年成立以來，長期投入藝文活動的推廣，除連續19年舉辦「台新藝術獎」，獎勵支持視覺、表演及跨領域藝術的創作與發展，已是臺灣當代藝術的指標性大獎。

此外該基金會也致力於活絡在地文化藝術，結合金控總部空間，定期舉辦展演活動、午間音樂會，並舉辦人文電影放映、藝術講座、員工藝文課程等，並持續支持台新藝術獎得獎或入圍作品於國內外展演。2020年在疫情影響下，採用多元方式推廣藝文，將大樓大廳防疫通道打造成藝術藝廊，並線上規劃音樂短賞、紀錄片影音欣賞等，持續傳遞感性與希望的正能量，這次榮獲「社會共融獎金獎」肯定，台新金控同感榮耀，未來將持續推廣台灣優質的文化藝術，豐富社會大眾的藝術生活。

林維俊指出，台新除持續促進社會共融外，在金融業務的永續實踐上也有豐碩的成果，特別是民眾的生活習慣因疫情影響而逐漸改變，凸顯金融服務數位化的重要性，台新率業界之先，耕耘數位世代，發展數位領域金融服務成為領導品牌，這次以新型態虛擬金融創新商業模式獲得「經濟發展獎銅獎」肯定。透過OPEN API交換金融服務打造新生態、新商模、新競合的開放銀行生態系，讓各式金融服務可以更貼近民眾生活圈的每個角落。

台新銀行擁有廣大的商戶夥伴，持續的運用API整合集團資源並於2020年打造「台新創新金融實驗室」，與多家不同產業商戶夥伴展開合作，透過技術架接、商務流程改造，率先回應後疫情時代下加速的金融數位化需求，以體驗式行銷模擬未來生態圈藍圖，加速無接觸服務進展，讓金融服務無縫嵌入民眾的生活消費場景中。

今年無畏疫情影響，台新創新金融實驗室與台新銀行公益慈善基金會合作，共同舉辦線上實驗室導覽，讓弱勢青少年可透過視訊了解數位金融未來趨勢，是積極響應SDGs目標中，提倡終身學習與建立多元夥伴關係的良好體現。

除獲得本屆台灣永續行動獎肯定外，台新金控今年也獲CSR Works International頒發亞洲最佳永續報告書設計溝通金獎、亞洲最佳社區報告金獎，並由天下雜誌頒發天下永續公民獎等獎項肯定。林維俊強調，台新金控已連續三年入選道瓊永續指數的「世界」和「新興市場」指數成分股，MSCI對全世界優良ESG公司的評比中持續評為AA領先者等級，並在CDP碳揭露專案的氣候變遷評比獲得A級肯定，永續的推動已是國際共同努力的目標，未來將持續以積極多元作為，回應各界對台新的永續期待。