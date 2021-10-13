2021湯姆斯盃世界羽球男團錦標賽小組賽，中華隊面臨爭取8強希望非贏不可的一戰，全員奮戰不懈，最終2比3落敗，無緣8強。

湯姆斯盃和優霸盃女子團體合稱湯優盃，在混合團體賽蘇迪曼盃之後登場，本屆湯姆斯盃小組賽中華隊首戰2比3飲恨泰國，第2戰5比0大勝阿爾及利亞，昨天第3場小組賽前戰績1勝1敗排在分組第3，因為昨天在中華、印尼之後進行的泰國、阿爾及利亞一戰，賽前實力評估泰國可望5點全贏，因此中華隊若想爭取分組前二晉級8強，首先要努力擊敗印尼。

第1點單打周天成20比22、16比21不敵印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），第2點雙打東京奧運金牌李洋／王齊麟28比26、16比21、21比14險勝亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），不但助中華隊追平，也維持「麟洋配」本屆湯盃參賽3戰全勝的百分百勝率。

第3點單打「羽球王子」王子維17比21、13比21敗給克里斯提，第4點盧敬堯／楊博涵22比20、17比21、23比21力退阿山（Mohammad Ahsan）／馬丁（Daniel Marthin），壓軸決勝的第5點單打，中華隊由今年第2次全國排名賽奪冠、世界排名第146的戚又仁迎戰世界第19雷斯塔維托，戚又仁在一局領先優勢下，被對手逼到打滿3局，關鍵時刻戚又仁發球失誤被對方拿到賽末點，最終21比16、18比21、19比21敗下陣來。

中華男子羽球隊在2021湯姆斯盃止步小組賽，女子羽球隊已經確定晉級優霸盃8強，13日晚間出戰韓國、雙方爭奪分組第1，第1點單打中華白馭珀迎戰安洗瑩，第2點單打世界第142名洪毅婷對世界17金佳恩，第3點單打余芊慧對陣申玉靜，第4點雙打張淨惠／李芷蓁迎戰金昭映／孔熙容，第5點雙打許雅晴／余芊慧對抗蔡侑玎／申昇瓚。