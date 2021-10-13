外交部長吳釗燮今天在常務次長俞大㵢陪同下，與索馬利蘭共和國新任外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Essa Kayd Mohamud Raagsale）進行視訊會議。吳釗燮除代表我國政府及人民祝賀瑞部長就任新職外，雙方於會中並就民主深化、防疫、台索雙邊合作計畫等重要議題交換意見，雙方均重申將繼續推動互利互惠的合作關係。

吳釗燮於會中首先祝賀索國本年順利完成國會大選，成為非洲之角閃耀的民主模範，並歡迎瑞格薩部長就任新職，期待雙方未來持續合作，深化台索關係。吳釗燮另強調，台灣將持續支持索國的民主建構工程，並與索國共同對抗疫情，而我國也將協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫。

瑞格薩感謝我國政府及民間於疫情期間給予索國的各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權等價值，索國繼續強化及深化台索關係的決心不會因外部壓力而動搖。

外交部表示，我國與索馬利蘭自去年完成互設官方代表機構以來，雙方關係日益密切，除陸續推動農業、資通訊及公衛相關合作計畫外，另於本年6月16日簽署醫療合作協定，我國將依據此協定規劃派駐醫療團隊，彰顯嘉惠民生的「台灣模式」合作精神。外交部也將繼續努力，增進我國與友好國家的實質合作關係。