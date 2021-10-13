市調機構DIGITIMES Research預估，今年全球智慧型手機出貨量將成長4.7％、至13億支，終結連續三年的負成長，5G手機換機潮及新興市場功能手機用戶升級至智慧型手機，可望回復全球手機市場未來5年成長性，預估每年成長率都有4～7％，換言之，每年出貨量都能增加約7000 萬至9000萬支。

受到疫情帶來的供應鏈停工、產出不足，以及半導體零組件缺料影響，部分市調機構已經下修今年全球智慧型手機出貨量成長性，減少的出貨量約在1500～3000萬支不等，下修後的出貨量則落在13.5～14.1億支，而DIGITIMES Research雖然沒有特別表明是否因為看壞供應鏈而下修今年出貨量預估，不過也僅預期今年全球智慧型手機出貨量僅有13億支，年增率4.7％。

DIGITIMES Research表示，今年全球仍遭受幾波因變種病毒肆虐帶來的疫情衝擊，且部分零組件供應吃緊、價格上揚，不過去年比較基期已低，而且5G手機出貨量持續提升，是看好今年智慧型手機市場擺脫連續 3年衰退的窘境，重新繳出正成長成績單的主因。

DIGITIMES Research預估，明年疫情對供應鏈帶來的影響，有機會隨著疫情流感化而逐漸消失，零組件供應穩定下，搭配成熟市場的5G智慧型手機換機潮，以及新興市場功能手機用戶持續升級至智慧型手機，將為全球手機市場帶來未來5年的穩健成長，預估每年成長率都有4～7％，換言之，每年出貨量都能增加約7000萬至9000萬支，至2026年全球智慧型手機市場出貨量或將能挑戰15.8億支之上。

DIGITIMES Research進一步預估，5G手機今年出貨量為4.9億支，比去年增加近2億支，預估2022～2026年5G手機出貨年增趨緩，每年增量介於1.2～1.7億支之間，至2026年5G手機出貨佔比可望達75％。

DIGITIMES Research也預期，明年智慧型手機出貨前六大品牌排名將維持不變，依序將為三星、蘋果、小米、Oppo、Vivo及傳音，合計出貨將達11.4億支，囊括全球82％以上市場。