財政部今日公布9月全國賦稅收入統計，其中受外界關注的證交稅收，9月僅為178億元，雖然仍較去年同期仍成長28.5％，但相較於今年的表現，卻已顯露疲態，創去年12月以來最低規模，財政部分析，類股中航運、鋼鐵股量縮明顯。

財政部表示，9月日台股日平均成交金額為3656億元，是今年以來最低紀錄，而鋼鐵、航運交易量從7月占總體交易金額達到37.7％，到了8月已經下滑為28.2％，9月的比重則為18.6％，顯示航運、鋼鐵股交易量缺乏動能也影響了證交稅收。

今年前9月證交稅收達到2131億元，已經超越全年的預算數，也較去年同期增加1060億元。而9月持續維持年正成長，已經是連續24紅，創史上最長的長紅紀錄，但是以月表現來看，已經連續2個月下滑。

房地相關的稅收，9月土增稅收為71億元，較去年同期減少36億元，年減33.5％；六都中減少較多為桃園、高雄、以及新北市；契稅則是14億元，年減12.6％，而六都當中減少較多的是台中、台北、桃園，高雄與台南則仍繼續成長，主要是新建案交屋所貢獻。

至於房地合一稅9月達62億元，年增4.6倍，主要是法人今年進帳較早，去年則是集中11月入帳，因此看起來成長較多；至於個人的房地合一稅則有15.7億元，年增率近4成，主要是新制實施期間拉長，適用的案件自然增加稅收可說是穩定成長。

整體而言，今年前9月稅收已經達到2兆2380億元，創歷史同期新高之外，年增率也達到22.0％，其中前9月稅收超過今年預算數的稅目證交稅、遺產稅、房屋稅；前9月創新高的稅目有營所稅、營業稅、證交稅、遺產稅、房屋稅以及牌照稅。

財政部統計處副處長陳玉豐分析，今年前3季的企業營收、獲利亮眼，有利今年的稅收之外，再加上振興五倍券上路，將有助於營業稅、娛樂稅，預估今年稅收應該會超過預算數。