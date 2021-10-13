(22：28 更新內文)美國勞工部周三 (13 日)最新消費者物價指數(CPI)表現，因為能源價格持續高漲，9月CPI月增 0.4％、年增 5.4%，皆略高於市場預期，數據公布後，道瓊期指一度下跌翻黑，那斯達克100指數期貨持續走升。美股周三(13日)開盤下跌後翻紅，4大指數齊揚，隨後美股劇烈震盪，甚至一度翻黑跌200點。

截至台灣時間13日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲46.75 點或0.14%、暫報34425.09點；標普500指數上漲14.19點或0.33%、暫報4364.84點；那斯達克指數上漲95.66點或0.66%、暫報14561.59點；費城半導體指數上漲30.98點或0.97%、暫報3209.12點。

5大科技巨頭股價除蘋果之外上漲，特斯拉股價漲0.25%、暫報807.72美元；台積電ADR股價漲0.096%、暫報109.30美元；聯電ADR股價跌1.98%、暫報10.13美元。

隨著市場開盤1小時，道瓊指數從上漲60點翻黑下挫200點，標普500指數跌0.40%、那斯達克指數漲勢收斂，科技股維持漲勢，台積電ADR股價劇烈震盪。

聖路易聯準銀行官員布拉德 (James Bullard)表示，目前通膨是否為暫時性，機率為一半，如果美國(Fed) 如果開始縮減購債，就應該積極行動，以免通膨變成更大問題。布拉德為目前FOMC票委，為最早呼籲11月啟動縮減購債行動，並要求市場準備好明年春季升息的可能。