一名網友貼出行車紀錄影片，詢問如何求償？沒想到眾多網友看完影片，幾乎一面倒打臉，認為這明明是機車自摔「雷殘」，竟然還想求償，甚至有人建議去告監理站，理由是「為什麼發駕照給你」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》貼出一段行車紀錄影片，並發文：「交通裁決書：肇事責任無法判定。去調解委員會，汽車駕駛不願意賠錢。已經吿汽車駕駛過失傷害了，汽車直接切雙黃線左轉，明顯過失。請問還有什麼方式可以索賠？施工單位有肇事責任嗎？怎麼向施工單位求償？以上謝謝」。

影片顯示，十字路口被施工圍籬圍起，汽車於是緩慢往左靠，對向一輛機車快速行駛過來，似乎是看到汽車相當緊張煞車，前輪煞車鎖死，車身開始左右扭曲，接著就摔車倒地。

不過眾多網友看完影片，一面倒表示：「丫就自摔呀」、「自己嚇到自摔還要怪人？」、「路口不減速自摔還想叫人賠錢？」、「前煞拉死自摔你還想說啥 ，有死角還不會減速」、「奇文共賞」、「被鬼嚇到 要找鬼賠」、「開車的好倒霉喔」、「看到留言，我就放心了⋯」。更有網友說「你去告監理站吧，當初為什麼發駕照給你」，獲得其他網友讚中肯。