行政院長蘇貞昌（左二）12日在立法院答詢時，與國民黨立委鄭麗文（右）激烈爭論，蘇貞昌甚至動怒罵鄭麗文「不要臉」。（陳信翰攝）

行政院長蘇貞昌12日備詢時嗆國民黨立委鄭麗文「袂見笑」（不要臉），引起鄭麗文不滿，雙方爆發激烈口角，引發各界關注。《中天新聞》13日也派出記者進行街頭民調，詢問民眾對於此事的看法，許多民眾都認為，蘇貞昌身為堂堂的行政院長竟帶頭罵人，可能會教壞小孩。

《中天新聞》派出記者前往台北西門町街頭，進行街頭民調，詢問民眾，行政院長蘇貞昌怒罵立委鄭麗文「袂見笑」你覺得？並提供5個選項給民眾選擇：

1.好意思？連神明都騙還敢說別人

2.蘇貞慘！跟鄭麗文吵架不可能贏

3.不好吧！堂堂院長竟帶頭罵人、教壞小孩

4.罵女性！范雲呢？女權受損不吭氣

5.好過癮！重看100次，他們吵架好精采

總共有20名民眾參與投票，結果顯示，有3人投給選項1，最多人投給選項3，有13票；2人投給選項4，2人投給選項5。針對此事，受訪民眾紛紛表示，「我覺得太誇張了，講話不要這樣」、「蘇貞昌耍流氓，講話那個樣子就是耍流氓」、「怎麼會讓這種人當行政院長」、「因為真的很容易帶壞小孩，現在真的網路太發達了」、「罵人比較不好，而且現在的小孩子還滿會滑手機，有一些很容易會滑到，在教育上比較不好」。

不過，也有民眾支持蘇貞昌，「鄭麗文不對」、「無理取鬧，蘇貞昌和蔡英文儘管去做，台灣人挺他就對了」。