上海證券研究所所長助理、首席市場分析師蔡鈞毅一個月前遭《中國基金報》揭露已遭刑事拘留一事，監管部門13日間接證實，上海證監局近日向轄區內券商下發《關於規範證券從業人員利用自媒體工具開展業務活動的通知》（通知），指有市場分析師因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，與不當使用自媒體工具開展業務活動有關。盡管未在《通知》點名，但結合此前事件，便知是指向蔡鈞毅。

為進一步規範轄區內證券從業人員利用自媒體工具開展業務活動，保護投資者合法權益，上海證監局提出三點措施，並要求轄區內券商對照自查，切實加強對員工利用自媒體工具展業行為的管控，提升風險管理有效性。

與研報服務有關的聊天群、自媒體帳號等要主動備案：在《通知》中，對於轄區內證券從業人員利用自媒體工具開展業務活動，上海證監局提出三點舉措。整體來看，證券從業人員使用自媒體展業得到更加嚴格的規範。

一是完善內部管理，嚴格規範員工自媒體展業行為：

上海證監局指出，要完善對證券從業人員的內部管理，建立健全使用微信、微博、抖音等自媒體工具開展業務活動的制度體系，明確業務流程要求。採取有效措施，對服務客戶方式、內容、管道進行統一規範和管理，確保內部管控機制與服務模式相匹配。

此外，要求證券分析師主動備案其使用的與提供證券研究報告服務有關的聊天群、自媒體帳號、雲共用平台帳號等，定期與不定期對報備情況進行檢查，避免報備流於形式。

二是優化監控方式，有效發揮日常監控作用：

強化對員工利用自媒體工具開展業務活動的日常監控，持續優化、改進日常監控方式，使之更加科學、合理、有效。重點防範私自以公司名義、冠以公司職務或容易引發身份誤導的方式對外公開發表言論的情況。

三是加強合規管理，提高合規執業教育：

上海證監局指出，要加強對證券從業人員的合規管理，通過持續性、針對性的執業培訓和教育，督導證券從業人員在通過自媒體工具提供服務時，堅持執業原則，嚴守合規底線，恪守職業道德，提升風控意識。定期開展自查自糾，嚴格落實責任追究。發現重大道德風險問題的，要及時報告。

下一步，上海證監局將進一步加大對轄區證券從業人員利用自媒體工具開展業務活動的日常監管。發現存在違規服務客戶行為、公司內部管控制度缺失或落實不到位等問題的，將依法採取相關措施。

《中國基金報》今年9月14日獨家報導，上海證券研究所所長助理、首席市場分析師蔡鈞毅已被免職。

知情人士說，這與蔡鈞毅被抓不無關聯。「他應該是今年7月份被抓的」，該人士表示。不過，另有說法稱，蔡鈞毅是自首。

上述知情人士表示，具體原因目前警方尚未公布，「或許與直播導流宣傳虛擬幣有關」。

一位接近上海證券的相關人士表示，直播導流虛擬幣一事確實有，「據說有投資者因此出現虧損，事情才鬧開了」，該人士表示，「不過此次出事究竟是因為這件事還是有其他原因，目前還要等警方通報。」相關部門指，蔡鈞毅是個人行為，與公司無關。

事實上，監管對證券分析師使用自媒體展業早有規範。

早在去年5月，中國證券業協會組織就修訂了《發布證券研究報告執業規範》、《證券分析師執業行為準則》，從幾方面加強對經營機構和證券分析師自律管理，提升行業研究服務水準和品質。

其中提到，要加強對分析師發表言論、使用自媒體和客戶服務的管理，規範分析師執業行為。此外，要求經營機構應當對證券分析師服務客戶的方式、內容、管道進行統一規範管理，建立證券分析師向客戶發布資訊和言論的事前報備程序，定期安排合規審核人員進入證券分析師開展客戶服務的聊天群等，抽查發布內容。

不僅如此，證券分析師應向公司備案其使用的與提供證券研究報告服務有關的聊天群等，並報備與業務有關的發布內容。