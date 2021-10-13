在周年慶期間，許多美妝保養品牌會推出優惠組合，是大家撿便宜的好時機，SABON、FANCL、Melvita在周年慶期間推出新品，搭配周年慶活動能用划算的價格入手，其中FANCL、Melvita的新品還是限量推出，喜愛這兩個品牌的人一定要把握機會搶購。

▍1.SABON織物香氛噴霧、光采煥顏三效死海泥面膜

SABON在周年慶期間推出新品「織物香氛噴霧」，以SABON最令人喜愛的常態香氣為基礎延伸出5款香氣，300ml只要980元，CP值非常高，能噴灑在衣物、寢具上，香味優雅柔和，不需擔心織物變黃，瓶身好看自成家中擺飾，可完美搭配家中原有的薰香組與蠟燭使用。

SABON織物香氛噴霧有茉莉伊蘭、白茶佛手柑、薰衣草鼠尾草、亞麻白牡丹、紳士5款香氣。（圖／品牌提供）

「光采煥顏三效死海泥面膜」具有良好的深層清潔效果，適合肌膚有粉刺、粗糙困擾的膚質，這款面膜從原本的「死海晶礦系列」升級為「復活草純淨保濕系列」，新注入來自墨西哥奇瓦瓦沙漠的復活草萃取與取自死海的鹽生杜氏藻，使保養效果加倍，搭配「復活草玫瑰花瓣保濕凍膜」能強化保濕，延續柔嫩，肌膚觸感更細緻。

SABON光采煥顏三效死海泥面膜推薦與復活草玫瑰花瓣保濕凍膜搭配使用。（圖／品牌提供）

▍2.FANCL MCO速淨卸妝液繁花珍藏版

日本知名插畫師Kanako Sasaki佐佐木香菜子，今年與FANCL聯手出擊，為人氣商品「MCO速淨卸妝液」換上限量新裝，推出MCO速淨卸妝液繁花珍藏版。以具有張力的細膩筆觸，描繪浸浴在陽光下的動人、鮮豔花朵，為日常卸粧時光，注入活力療癒氣息。

FANCL MCO速淨卸妝液繁花珍藏版。（圖／品牌提供）

▍3.Melvita香氛限定禮盒

Melvita今年與小草作Grassphere跨界聯名，推出全台僅有600組的限量周年慶香氛限定有機入門組，一次擁有蜜葳特超經典油水三步驟，尤其內含全亞洲首賣新口味「橙香摩洛哥堅果油50ml」，及小草作獨家特調柑橘風味果乾水，整組充滿活力繽紛的柑橘氣息，周年慶期間優惠價2980元等同打66折，身為Melvita粉絲一定要把握機會入手。