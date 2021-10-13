受到南方雲系北移影響，易有短延時強降雨，氣象局預估周四（14日）仍有持續豪大雨發生，花東地區留意大豪雨等級強降雨。(摘自氣象局)

東半部豪大雨下不停！中央氣象局指出，南方雲系將持續影響到明天（14日），雨勢到下半天才會開始趨緩，期間東半部會持續有一陣陣的強降雨，西半部陣雨發生，尤其花東地區雨勢更須特別注意，有局部豪雨或大豪雨發生機率，山區大雨容易致災。

受到南方雲系北移影響，易有短延時強降雨，氣象局針對東半部雨勢發布6縣市豪大雨特報，今天（13日）晚到明，花蓮縣有局部豪雨或大豪雨，台東地區及宜蘭山區也出現豪雨等級的降雨。氣象局指出，明天基隆北海岸及東半部地區有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率，花東地區須特別留意短延時強降雨和土石鬆動。直到明下半天開始，雨勢才會逐疫漸有緩和的趨勢。

第18號輕度颱風「圓規」位於海南島附近海面，持續往西朝中南半島一帶移動；第19號颱風「南修」預計朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。

中央氣象局指出，南方雲系將持續影響到明天（14日），雨勢到下半天才會開始趨緩。(摘自氣象局)

氣象局指出，明天降雨分布以東半部為主，周四（14日）估計仍有持續豪大雨發生，甚至有局部大豪雨等級強降雨出現機率，須慎防落石、坍方、土石流及溪水暴漲；直到周五、周六（15日、16日）後水氣稍減、雨勢縮小，東半部地區偶有局部短暫陣雨，北部剩下零星陣雨，大多是多雲，午後中南部有短暫雷陣雨。

明天西半部地區水氣、雲量仍較多，有局部短暫陣雨，各地高溫約28至31度。氣象局預估，周六下半天起將轉涼，隨著東北風南下，將帶來較顯著的涼空氣，北部、東北部地區會率先有感，轉涼有雨，夜間清晨中南部也會有涼意。