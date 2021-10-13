中國國家主席習近平13日與德國總理梅克爾進行視訊會談，雙方就中德、中歐關係交換意見。習近平指出，中德互利合作、實現共贏，證明國與國之間完全可以避免零和博弈。2022年是中德建交50周年，雙方關係發展何去何從，保持正確方向至關重要。

香港經濟日報報導，由於適逢梅克爾卸任在即，外界正關注德國新政府對中國的政策會否轉向。習近平在會晤時積極評價梅克爾任內推動中德、中歐關係發展的貢獻，他以「人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心」形容過去16年中德關係平穩發展。

習近平表示，中德本著互利合作精神，發揮兩國經濟互補性，實現共贏。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中德關系，願與德方保持高層交往，增進相互了解和人民友誼，深挖傳統領域合作潛力，積極開拓能源轉型、綠色和數位經濟等務實合作新領域，推動中德合作走深走實。

他表示，追求和平與發展是中歐雙方的共同心願，雙方都主張維護多邊主義，都支持貿易和投資自由化便利化，都認為中歐共同利益遠大於矛盾分歧。面對日益增多的全球性問題、不斷上升的不確定性，中歐作為全球兩大重要力量，有責任加強合作，團結應對。

習近平強調，中德雙方應客觀全面的相互認知，理性平和、建設性的處理差異分歧。希望歐方堅持獨立自主，真正維護歐盟自身利益和國際社會團結，與中方和其他各國一道，共同致力於解決和平與發展的世紀難題。

梅克爾表示，她就任總理期間，中國實現了快速發展，國力今非昔比，並且展現出巨大潛力。她一貫主張，歐盟應獨立自主的發展與中國的關係，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流。德國並讚賞中方為應對氣候變化和保護生物多樣性所做努力，願與中方共同辦好慶祝德中建交50周年活動，繼續加強雙邊和多邊合作，共同應對全球性挑戰。