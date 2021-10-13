國內小型按摩器及健身車大廠康生健康科技，13日舉辦首屆「康生舒福節」，同時配合台中購物節推出「康生600元數位券大方送」等多項方案。康生董事長白如娟表示，公司目前除擁有全台7家連鎖店外，全台配合通路家數上千家。為擴大公司營運規模，公司計畫砸下3億元，在台中市興建廠辦大樓（含總部），建坪一千坪，且明年產品銷售市場，還計畫進軍越南市場。

康生曾代工台灣多家知名按摩椅業者的小型按摩器產品，躋身於國內小型按摩器業界的「代工一哥」，直至八年前，公司因要自創（Concern）品牌，才放棄小型按摩器代工業務。後來，台灣不少知名公司的小型按摩器，改自行向大陸採購後，在台鋪貨銷售。

白如娟指出，目前公司大部分產品研發設計，都放在台灣，並委託大陸廠商製造，未來廠辦大樓之後，高階小型按摩椅墊，因產品標榜附有APP功能，可偵測身體各種狀況，將在台灣生產；另倉儲中心也會放在台灣，以利進行全球運疇。

白如娟說，公司產品主軸，已從小型按摩器，再擴增至運動器材，及美容器材。其中，小型按摩器營運占比七成，運動器材占二成，及美容器材占一成。

康生總經理林俊銘表示，公司初期以小型按摩器為主，並從電商市場做起，合作業者包括momo、PChome、雅虎、蝦皮及東森購物等多家電商平台；甚至全台服務通路，再延伸至上千家的自營商與合作的實體通路，還進軍生活工場與台隆手創館，本周將在家樂福64家實體店鋪貨上架小型按摩器。

康生往來的採購企業，包括台積電、宏碁、阿瘦皮鞋、豐田汽車、雅芳（Avon）、新光三越、國泰人壽、富邦銀行及三商美邦人壽等多家知名企業。

林俊銘透露，公司擬與各大專院校的大學社會責任（USR）中心合作推廣，將「舒福健康大列車」活動，導入至社區長照關懷案中。此外，康生在全聯、康是美的產品上架合作案，因疫情關係，迄今還沒上架。康生10月8日至12月9日推出民眾持有「振興五倍券」，至旗下直營門市消費，就能參加擲骰子活動，立即放大振興五倍券的1.2倍至1.5倍的面值，現場可折抵消費。