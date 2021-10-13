著名影星「寇克艦長」威廉·薜特納 (William Shatner)， 和其他3名乘客將於今日(10月13日）乘坐藍色起源公司(Blue Origin)的新雪帕德火箭((New Shepard)進入太空，這是該公司的第2次載人飛行。

太空網(Space.com)報導，這場太空之旅原定是在昨天出發，但昨天的發射中心的陣風太大，可能會影響太空艙返回時的穩定程度，於是順延到今天。

這是新雪帕德火箭的18次發射，因此編號為NS-18任務，與薜特納一起出行的乘客還有藍色起源公司的任務與飛行運營副總裁奧黛麗·鮑爾斯(Audrey Powers)；前NASA工程師、地球觀測公司「 Planet」 的聯合創始人 克里斯‧波雪森( Chris Boshuizen)，和新創企業「臨床研究平台」創辦人葛文‧戴佛里斯( Glen de Vries)。

薜特納與其他一起上太空的乘客們。(圖/Blue Origin)

WATCH: William Shatner's trip to space aboard Blue Origin's Rocket

在倒數結束後，火箭會帶著太空艙衝到離地表約100公里的高度，這已突破卡門線，是公認的太空環境，火箭此時用盡燃料，與太空艙分離，此時乘客們可在此時體驗失重感受，而火箭則會先一步返回，它會點然降速用火箭，在發射台以北約3 公里處的降落點垂直著陸。

而太空乘客們在體驗4分鐘的失重後，由於太空艙已沒有向上的推力，開始回落地球，幾乎就是自由落體的模式，乘客必須固定在座位上才安全。當高度降至離地表60公里左右，將自動彈出降落傘，接著艙體繼續飄向地面，在即將觸地時，緩衝火箭會全力開啟，使乘客不至於受到過大的震動，同時腳架也會伸出，平穩著陸，整個太空之旅前後約11分鐘。

薜特納會帶著他寫給藍色起源未來俱樂部(Blue Origin's Club for the Future)明信片一起同行，上面寫著「這是應用太空與幫助拯救地球的最實用的方式。」

在飛行前受訪時，薜特納說：「會把鼻子湊在窗前，看盡太空的壯麗。唯一不想遇到的是，又看到小妖怪(little gremlin)。」

他所說的小妖怪，是指他早年曾拍攝過著名奇幻驚悚劇集《陰陽魔界》（The Twilight Zone）的故事「2萬呎高空處的夢魘」(Nightmare at 20000 Feet)。這段故事中，一名男子在長途班機上遇到亂流，他發現飛行之所以不穩的原因，是機翼正被恐怖的小妖怪拆解，然而飛機上沒人相信他的警告。