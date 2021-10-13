台北地檢署。（陳志賢攝）

台北市政府殯葬處下轄市立第一、第二殯儀館再爆發員工集體索賄弊案！法務部廉政署接獲檢舉，指龍巖等多家殯葬業者，為了爭取遺體存放的冰櫃及相關設施，長期向一殯、二殯的技術員、技工、工友等人送紅包，每次金額約在600元至2000元不等，涉嫌貪汙。檢廉13日兵分17路搜索，並約談公務員、殯葬業者19人，廉政署晚間陸續移送台北地檢署複訊，檢察官漏夜偵訊中。

殯葬處員工與殯葬業者勾結的「紅包文化」及陋規，由來己久，檢調多年來已查獲多起案件，且廉政署也針對易生弊端的殯葬人員展開專案稽核，但收受紅包的陋習仍是時有所聞。

廉政署接獲檢舉，指殯葬業者為求進館、入殮、化粧等業務順遂，包括淨身、著裝、化粧、補粧、挑選較佳的冰櫃位置、在冰櫃擺放念佛機、儘速整理大體儀容，交付600、1000、2000元不等現金，給一、二殯化妝室公務員。

由於有部分殯儀館員工看不下去，扮演「吹哨者」向政風單位檢舉，廉政署認為，禮儀業者與台北市殯儀館員工涉嫌不違背職務行、收賄，涉有違反《貪汙治罪條例》罪嫌。

廉政署北部調查組經長期蒐證後，13日在台北地檢署檢察官黃聖指揮下，兵分17處執行搜索，預計訊問19名被告。據了解，19名被告中，公務員（技術員、技工、工友）有9人、龍巖等殯葬業者10人， 晚間陸續移送北檢進行複訊。