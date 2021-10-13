中視《飢餓遊戲》開播屆滿5周年，製作單位精心企劃史上最瘋狂的「八西鐵馬三日行」，今早6點30分，主持群孫協志、許孟哲、峮峮、「豆花妹」蔡黃汝、王仁甫和製作團隊風雨無阻，整裝從八里出發，一路往南奔進。

主持人上周第一時間得知節目企劃時，峮峮本還放話想請辭，如今出發，主持群5人一個都沒少，展現十足拚戰精神，而王仁甫這次也特別自備戰馬，因平時就有在騎單車，所以他是騎自己的自行車，據了解，光裝備就價值10幾萬，為了這趟鐵馬行，可說是拚了。

這趟鐵馬挑戰也讓孫協志得了「職業恐懼症」，日前在臉書發文，提到竟做惡夢，「（我）夢到自己在5周年錄影的當下和瘋狂的單車地獄，連中間碰到了哪些關卡和狀況都夢的很完整，我是不是潛意識裡壓力很大啊…。」這篇貼文也引來豆花妹附和留言，「我已預感這趟5周年旅程會殘廢半個月…救命啊！肚子絞痛！可以先pass嗎？」

另外，製作單位也呼籲，為了顧及粉絲們的安全及節目拍攝能順利進行，如果在路上看到《飢餓》車隊經過，可以給主持人簡短的加油打氣，但避免騎(開)車追隨車隊前進，而藝人會用打招呼的方式，來感謝一路上給予幫助和加油的粉絲們。