立法委員陳柏惟罷免案公辦電視說明會13日晚7時登場，陳柏惟在會後特別重申「沒有擋疫苗」，可見這事對其殺傷力巨大。但陳柏惟有沒有擋疫苗，台北市議員羅智強早在9月27日公布一段影片狠狠打臉，影片中陳柏惟拿著麥克風承認他「反對疫苗」，更扯反對理因是因為不知道「國際認證」是什麼？

羅智強臉書9月27日公布一支影片指出，立法院副院長蔡其昌和陳柏惟這一對「塔綠班萊豬兄弟」最近鬧了一個笑話，萊豬哥哥蔡其昌，奉蔡英文的命，要救萊豬弟弟陳柏惟説「陳柏惟怎麼會阻擋疫苗，他非常支持疫苗。」結果，萊豬弟弟陳柏惟沒套好招，竟然在影片中承認自己反對疫苗，當場打了蔡其昌的臉。

羅智強表示，更好笑的是，陳柏惟在影片中解釋反對的原因是他不知道國民黨提案的「國際認證」是什麼意思？對陳柏惟連國民黨提案指「應立即於一個月內儘速採購完成世界衛生組織（WHO）認證並列入緊急使用清單之新冠疫苗」都裝傻說不懂什麼叫作「國際認證」。所以，羅智強呼籲「10月23日下架他，讓他回家好好去識字吧！」。

如今，陳柏惟突然說「沒有擋疫苗，台灣人是善良的，做這種事情傷天害理，會下地獄」，足見蔡政府在疫苗政策的荒腔走板，民眾對此的痛心疾首。逼使陳柏惟硬拗曾表決反對國民黨提案採購疫苗，可惜，影片存證他的自述，反而再次凸顯肇逃、涉賭問題上說法的人格反覆慣性。