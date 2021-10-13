1名網友日前發現住家樓下的外牆被鄰居貼上1張公告，公告內容為告誡鄰居不要再亂丟飲料罐垃圾，不過短短的13個字內容中不但排版奇特、讓人閱讀困難，更有高達5個錯字，甚至連罰「600元」也寫成「600百元」，相當於要罰6萬元，其他網友笑說「到底在寫什麼」、「是哪裡失傳的文字」。

該名網友在PTT上發表1張照片，照片中是1處建築的外牆上張貼了1張公告，疑似是貼公告的住家不滿附近住戶屢次將喝完的飲料罐垃圾亂丟在自家，因此貼出公告告誡鄰居，不過公告內容卻讓人一頭霧水，短短13個字中排版相當混亂，更是有高達6個錯誤。

鄰居貼出公告，公告內容為告誡鄰居不要再亂丟飲料罐垃圾，不過短短的13個字內容中不但排版奇特、讓人閱讀困難，更有高達5個錯字。（翻攝自PTT）

公告內容疑似是寫「注意，再放飲料罐開罰600元，小心」，不過短短的句子中「意、料、罐、罰、元」均寫錯字，意字中間的「曰」寫成「田」，料字寫成「科」，罐字缺了1筆劃，罰字多了「言」字旁，而元字則上面多了1點；此外罰金600元還寫成「600百元」，相當於金額變成6萬元，原PO發文說「樓下被鄰居貼了這張紙，這國文老師根本沒來吧」。

其他網友留言說，「看了覺得有點悲傷」、「這是哪裡失傳的文字」、「好貴，放飲料要六萬」、「等等…正常文是什麼完全解讀不出來」、「排版軟體故障 先直行再橫列閱讀」、「可能是非本國人學中文」、「大推，至少他知道用『再』不是『在』」、「我第一時間還真的看不懂，這張也算是藝術了」。