光寶宣佈，海洋生態保育「循環海廢，海裡無廢」專案，獲得台灣永續能源研究基金會頒發今年TSAA台灣永續行動金獎。

光寶自2018年起發起「SEA HOPE光寶海洋日永續發展計畫」，以聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「永續海洋與保育」為核心，透過具體行動呼籲各界重視海洋廢棄物所造成的嚴峻環境問題。

光寶表示，海洋日計畫發展出原創淨灘模式，打造出國內企業唯一能同時緊密結合產官學民各界的企業環境志工系統，包含社會企業、價值鏈夥伴企業、研究機構、公部門主管機關、各級學校、環保NGO、海岸在地社區等，其中，海洋日計畫下成立「Design for SDG14 」子計畫， 與台北科技大學、台中教育大學、南台科技大學、中原大學、台北醫學大學等大專院校設計系所合作，規劃出跨域整合性設計教育課程，將SDGs導入設計教學課綱，更引導各系所學生從不同設計領域出發，提出對應海洋議題的創新方案，去年參與課程學生人次超過兩千人，傑出設計作品也於光寶科技總部、國立海洋科學博物館、高雄駁二M.ZONE大港自造特區等處公開巡迴展覽。

另外，海洋廢棄物有90％為塑膠製品，光寶團隊將其視為可利用資源，從循環經濟著手，發起「Ocean Plastic Recycle」子計畫，首先針對海廢保麗龍汙染最嚴重的離島及南台灣沿海地區，整合光寶供應鏈與社會企業發展世界首創的海廢保麗龍現場去化再利用機制，解決海廢保麗龍於過往運輸成本過高，不合經濟效益的問題，去年以減容貨櫃形式贈予澎湖、金門縣政府，突破離島無法去化海廢保麗龍的困境，同時使光寶獲得穩定的海廢永續材料源，以改質技術再造為海廢再生低碳材料並提供給客戶使用，建構海廢循環經濟模式，光寶從2019 年至今已協助離島地方政府去化約80公噸的海廢保麗龍，目前亦籌備拓建更多的海廢回收站點，擴大回收量能共創海洋環境與經濟的雙贏。