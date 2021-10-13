雲林縣政府持續推廣「雲林良品」在地農產品牌，2021年一舉將雲林農特產品送上金馬獎、奇幻影展國際舞台，其中有2項咖啡禮盒，更成為第58屆金馬獎貴賓禮品。

此計畫有效利用地區農業資源、結合地方農產加工產業特色，發展雲林農產精品產業，透過本專案聯合古坑鄉農會、雲林古坑咖啡企業，重新打造精美咖啡禮盒包裝。

更邀請到多次榮獲國外獎項的台灣在地品牌-黑沃餐飲收購雲林古坑咖啡豆，並分別客製化成「金啡昔比咖啡禮盒」、「TGC奇幻星座咖啡-深邃羊男的橡木桶 掛耳式精品咖啡」、「雲起山林古坑酒瓶咖啡豆禮盒」，未來即將在「誠品知味市集」及「POYA BUY 寶雅線上買」上架開賣。

今日在台中國家歌劇院VGG好樣食藝餐廳舉辦「雲林良品 閃耀金馬」活動，同時邀請台中市長盧秀燕出席共同開箱，並推出台中在地「台中好橘」、「呷追果」兩大品牌，現場更展示現今最夯的「黑沃無人咖啡智慧販賣機」，因應疫情無人化商機趨勢，不只可以模擬人工萃取參數，現萃出一杯高品質精品咖啡，還是全台唯一可用新鮮牛奶現做拿鐵獨家技術，方便且完全不輸門市出杯品質，接下來將在台中捷運沿線登場。