台積電（2330）法說前股價橫向整理，但摩根大通證券最新調查發現，台積電最新的3奈米製程風險試產時間可能得延到2022年上半年，較原先預期晚了一至二季，在法說前投下震撼彈，外資法人靜候法說釋疑。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）對台積電中長線基本面持正向觀點，不過，他近期的調查發現，台積電在原始3奈米製程工藝上，似乎遇到技術性問題，因此，進入風險試產的時間點才會比預估時程慢一至二季；另一方面，因新的3奈米原始製程所採的EUV層數相當多，已有部分客戶擔心成本高漲壓力。

從籌碼表現來看，國際資金最近對台積電缺乏熱情，自9月15日以來，僅三個交易日站在買超方，就算買超時回補幅度也甚有限，近十個交易日累計賣超高達8.5萬張，最近更呈連三賣態勢，不見法說前押寶籌碼。

摩根大通證券最新對台積電3奈米製程延遲的觀點，瞬間讓市場警報大作，哈戈谷說明，如蘋果iPad等領導3奈米製程的專案，可望在2022年下半年進入量產，然營收貢獻極為有限，待2023年蘋果、英特爾、超微（AMD），乃至高通或聯發科採用3奈米製程後，才會是較有意義的量產開端。另外，因三星3奈米製程對客戶吸引力有限，台積電在尖端製程領先地位未有任何改變。