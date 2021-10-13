中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布第12輪疫苗接種規劃，針對各疫苗符合資格對象，安排施打BNT第一劑、莫德納第二劑以及AZ第二劑，預計10月底將有3種疫苗陸續開打，但仍有人抱怨打不到想要的第一劑，第12輪又落空。

一名網友在PTT八卦板發文表示，指揮中心公布的第12輪又沒有AZ第一劑，都給第二劑的打，自己是7月19日以後才登記AZ，抱怨「怎麼一直等不到第一劑，到底哪時候才輪得到？」原PO為了等AZ第一劑，日前還放棄預約BNT的機會。

不少網友認為原PO太挑，紛紛留言「兩劑早就打完了，你也太慢」、「早打完兩劑，你到底再幹嘛」、「有BNT誰要打AZ，給你升級還不要= =」、「我高端二劑打完，我老婆依然痴痴地等AZ」、「卡在719的有多少人？」、「7/19後登記的就不急的意思，慢慢等」、「如果不是真有健康考量，那還真覺得來亂」。

有人提醒目前AZ都以第二接種為主，「之前打AZ很多，現在都要留給第二劑了」、「晚了就打不到第一劑AZ，BNT加減打吧」、「棄AZ選莫德納BNT的很多，反過來的倒還真少見」，也有網友建議原PO去醫院或診所排殘劑，是唯一能解決的方式。

指揮中心規劃第12輪疫苗，BNT主要開放打第一劑，AZ和莫德納則供民眾打第二劑，這輪疫苗共計約390萬劑，10月18日至20日開放符合資格者預約，預計在10月22日至31日開打。