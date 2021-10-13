近幾週中國大陸於台灣附近增加軍事行動，使台海情勢成為世界媒體的頭條，但美國「有線電視新聞網」（CNN）13日指出，在中國大陸的另一端，其與印度的邊境情勢又再度升高，恐先一步爆發衝突。

CNN指出，在中印邊境2020年6月爆發40多年來最嚴重的衝突後，雙方進行多次談判，終於讓情勢有所回穩。但近期傳出中國大陸與印度邊防單位再度爆發衝突，據稱雙方都有官兵被短暫拘留，緊張情勢似乎再度加劇。

10日舉行的第13輪軍長級會談也未獲得好結果，印度國防部會議後在聲明中痛批中國大陸「不再合作」，稱印方提出建設性主張，但中方既不同意，也無法提出任何前瞻性建議；中國大陸則稱其為推動邊境情勢緩和做出「巨大努力」，並充分展示誠意，但印方仍堅持提出「不合理、不切實際的要求」，使談判更加困難。

大陸官媒《環球時報》指責印度在邊境「挑起爭端」，稱專家已警告有發生新衝突的風險，並強調中國大陸要「準備好抵擋印度的軍事侵略」；並引述駐防中印邊境的解放軍官兵，提到其處於緊張的任務環境之中，「已準備好應對即將到來的對抗」。

而對於中印邊境情勢為何又一次升溫，《環球時報》將元凶指向美國，稱自美國總統拜登上任後，其與印度政府互動頻繁，共同討論如何阻止中國大陸崛起，並持續高呼「中國威脅論」；近期台海情勢緊張時，《環球時報》也將矛頭對準美國，稱其與日本正推動局勢，「製造一種隨時可能引發戰爭的急迫感」。CNN表示，據中國大陸所言，美國就是一切的「幕後黑手」。