俄羅斯新冠單日死亡人數持續創新高 22:492021/10/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯13日新增確診數逾2.8萬人逼近去年底最高紀錄，單日死亡984人持續創新高。累計確診逾780萬人，累計死亡逾21.9萬人，均為全球第五高國家。專家認為跟俄國新冠疫苗接種率低有關。衛生部長穆拉什科已發出公共衛生危機警告。 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 高端向史瓦帝尼王國申請新冠疫苗緊急使用授權 #全球 #俄羅斯 #續創新高 #死亡 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融科技創新園區攜手三大學 首推數位沙盒校園實證基地 17:482021/10/13 財經 印度強勢 近期續創新高機會大 17:172021/10/13 財經 9月營收－貨櫃三雄超過千億 陽明萬海單月新高 04:102021/10/13 財經要聞 推創新貸款賣家發財金 04:102021/10/13 產業特刊 熱門股－和成 量能增溫挑戰前高 04:102021/10/13 證券．權證 拚創新 LINE Bank開業首年射3箭 13:522021/10/13 財經 加速永續綠色行動 趕上全球趨勢 04:102021/10/13 產業特刊 《國際產業》再創新高 浦鋼Q3營利飆逾4.5倍 16:162021/10/13 財經 高鹿空壓元件 推比例閥解決新方案 04:102021/10/13 產業特刊 匯率期貨趨勢專欄－Fed減債在即 美元強勢走高 04:102021/10/13 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 台積 內資力挺守年線 04:102021/10/13 證券．權證 財經熱門新聞 近百貨船塞在美西 拜登請3巨頭幫忙 高通膨危機有解？ - 財經 全球恐爆「股房雙殺」 房價最慘崩逾20％ 他們1動作成關鍵 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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