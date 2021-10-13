俄羅斯13日新增確診數逾2.8萬人逼近去年底最高紀錄，單日死亡984人持續創新高。累計確診逾780萬人，累計死亡逾21.9萬人，均為全球第五高國家。專家認為跟俄國新冠疫苗接種率低有關。衛生部長穆拉什科已發出公共衛生危機警告。