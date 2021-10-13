疫情衝擊全球，各行各業抵抗不住，許多店家紛紛拉下鐵門，掛上出租牌，如今就連在西門町昂首60年的老店「黔園川菜」也撐不下去，無奈宣布熄燈，消息一出讓許多老饕與粉絲震驚不已，直呼北部最強川菜就這樣沒了。

經營60年的黔園川菜，在三級警戒發布後，進入間歇性店休模式，從5月18休至27日，才復業5天，6月2日又因遵守防疫措施再次店休，沒想到一休就遲遲沒再開門，不少粉絲關心，不斷詢問何時能開店，直到上周有網友經過門口時，赫然發現店家鐵門竟然貼上出租告示，詢問過後得到證實，老闆決定退休。

黔園川菜前天(11日)在臉書PO文，正式宣布結束營業：「不好意思讓一直等待黔園的顧客要失望了，經過種種因素與考量，老闆決定退休了。短時間未計劃重新開業，所以本餐廳考慮頂讓/出租。真的很感謝大家長期以來的支持與照顧，願祝各位健康、平安」。

粉絲看到後相當震撼，不捨留言：「我的青春回憶」、「遙想當年進店門，老闆就很熱情打招呼」、「找不到好吃的川菜館了」、「從以前到現在只吃這家川菜館...」、「已經吃了三代了，沒想到在我這代結束營業」、「從小被老爸帶去吃，吃到現在40歲了，一直認為是北部最強川菜，可惜了」、「70年代西門町川菜巷吃飯的首選」、「過去的日子無法再回來了」。