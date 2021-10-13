振興五倍券上路，除有各種消費好康可供選擇，也可以拿來蓋全台首座身障就業園區、供應失依貧病獨老75天的午餐及晚餐，或協助受暴婦女就業，社福團體邀請民眾一起用愛心放大五倍券價值。

不少社福團體去年起因疫情陷入營運困境，頂新和德文教基金會在創辦人魏應充捐助5千餘萬元協助40多個社福團體紓困後，也持續提供「疫情相挺 愛的Good力」聯合行銷平台，持續為花蓮老家協會、瑪喜樂基金會、心路等40多個公益夥伴倡議。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會指出，該會已有近500戶扶助獨老和家庭受疫情波及，其中逾半數家庭平均月收僅2萬多元，像是蔡媽媽要照顧成為植物人的先生、還要扶養兩名幼女，房務打掃收入又因疫情銳減，家庭陷入困頓。

「5千元可以幫助協會提供75天的午餐與晚餐給貧病的獨居長者，也可以提供近10個家庭愛心物資包或認養老老相依的貧家一戶2個月」，老家協會說。

勵馨基金會歡迎民眾捐紙本或購買公益商品，相挺弱勢婦幼。5到9月間募款成效與庇護工場的商品收益較往年大減的心路基金會，也希望民眾能以五倍券「疫起陪伴」需要協助的身心障礙者。

彰化瑪喜樂基金會籌建中的全台首座身障就業園區「方舟家園」、另一家機構喜樂小兒麻痺關懷協會籌建中的身障者家園「伯立歐」，也都歡迎民眾共襄盛舉。

「疫情相挺 愛的Good力」聯合行銷平台目前共協助40多個團體銷售愛心商品，多數公益夥伴也紛紛在各自的官網發動五倍券公益捐，提供直接捐贈紙本、綁定信用卡數位捐贈，或購買愛心商品等選項，各單位作法不同。民眾可向各單位查詢捐贈方式。