2019年6月時任某網路媒體攝影記者的范姓男子，依職務之便到長榮航空罷工現場偷拍1名身穿低胸T恤的空姐彎腰動作，事後還將照片、影片上傳至LINE群組「XXX砲兵團」中，遭該空姐提告；范男雖堅稱影像是從網路找來，但法官發現他之後還傳訊到群組說「被同業側拍我認真拍美女空姐」，因此認定為偷拍，依散布身體隱私與偷拍罪嫌判處拘役各20、30天，均緩刑2年。

判決書指出，范姓男子在2019年6月時任某網路新聞媒體的攝影記者，當時被派到長榮航空罷工案現場進行拍攝採訪，不料他卻趁著職務之便，趁機偷拍1名空姐在彎腰時的低胸上衣照，甚至將照片上傳到LINE群組「XXX砲兵團」中，之後更上傳1段影片，之後照片、影片在網路上遭到瘋傳。

該空姐之後發現自己的照片、影片在網路上被大肆討論，憤而提告范姓男子，檢方依散布、竊錄他人非公開之身體隱私部位等罪起訴范男；但范男在法庭上辯稱照片是網路搜尋而來，一審法院認為范男無前科，且當庭道歉，願賠償對方15萬元，因此依2個散布竊錄他人非公開之身體隱私部位罪，判拘役30天，緩刑2年，偷拍行為部分則無罪。

二審法官認為，范男雖堅稱影像是網路搜尋而得，但范男是直接將影像上傳到群組，因此認定范男本身就存有影像，且范男之後還上傳1張自己背影照片說「被同業側拍我認真拍美女空姐」，因此認定范男確實為拍攝者，且事後范男突退出群組，行跡更是可疑，因此原本偷拍無罪部分改判20天拘役，同樣得緩刑2年。

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