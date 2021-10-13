台灣近3年來出口近10萬公噸的香蕉供日本學童作為營養午餐飯後水果，當中有25％是來自屏東，因此農糧署13日選在南州封櫃香蕉銷日，別具意義。（謝佳潾攝）

台灣近3年來出口近10萬公噸的香蕉供日本學童作為營養午餐飯後水果，當中有25％是來自屏東，因此農糧署13日選在南州封櫃香蕉銷日，別具意義。（謝佳潾攝）

農委會自2019年與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」後，3年來出口近10萬公噸的香蕉供日本學童作為營養午餐飯後水果，當中有25％是來自屏東，因此農糧署13日選在南州封櫃香蕉銷日，別具意義。

農糧署長胡忠一指出，1960至1970年代，台灣堪稱「香蕉王國」，日本的香蕉幾乎都來自台灣，不過隨著東南亞國家透過低價搶攻香蕉外銷市場後，台灣香蕉在日的市占率明顯下滑，不過在2019年與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」後，危機正是變轉機。

胡忠一說，簽署備忘錄後，笠間市公所儼然成為台灣香蕉的最佳推手，他們不僅將台灣香蕉當作學童的營養午餐飯後水果，還積極推廣鄰近市町的學校一同響應，因此從2019年起除外銷笠間市外，水戶市及大洗町、常陸那珂市及八千代町也陸續採用台蕉。

他說，備忘錄使台灣香蕉連3年外銷日本都是正成長，且銷量也從原本的3公噸至今年增加到3.5公噸，且重點是「這只是學童的飯後水果」，若以校外超商的商業行為來看，台灣香蕉的銷量更達12公噸，以此數據可以期盼台灣要重返香蕉王國不是夢。

此外，他也提到，以往銷日水果管制採「GGAP」的歐盟標準才能輸入，但農委會提昇台灣專屬的TGAP驗證規格為TGAP PLUS後，並透過台灣香蕉策略聯盟媒合農民團體供應，今年奧運成功銷日5噸，更打進選手殿堂，由於香蕉是運動後最好的水果之一，也因此打開知名度。

他強調，以台灣香蕉外銷的比例來看，屏東香蕉占25％為最多，其次是嘉義16％、高雄13％、台南7％等，因此在又要封櫃香蕉銷日時，特別選在屏東舉行記者會，意義非凡。